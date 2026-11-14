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Tragická nehoda cyklisty na Písecku. Záchranáři mu už nedokázali pomoci

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K tragické nehodě došlo na Písecku. Cyklista jel z obce Chyšky směrem na Střítež a v pravotočivé zatáčce pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy. Vyjel tam ze silnice a tragicky havaroval.
Tragická nehoda cyklisty na Písecku. Záchranáři mu už nedokázali pomoci

Tragická nehoda cyklisty na Písecku. Záchranáři mu už nedokázali pomoci

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 17:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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