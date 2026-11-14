Trenér reprezentace do 21 let Bílek varuje před odvetou s Tureckem. Víme, že jedna výhra nic neznamená

Pavel Kačor ve 48. minutě dopravil míč do sítě po rohovém kopu a česká lavička mohla v Rize slavit. Turecko ale mělo v závěru obrovský tlak a kopalo čtyři rohy za sebou. Výhra 1:0 přiblížila Lvíčata k EURO U21 2027 v Albánii a Srbsku, jenže trenér Michal Bílek místo oslav rozdával varování. „Je to jen poločas,“ řekl po zápase pro ČT sport. Výsledek podle něj „vůbec nic neznamená“ a domácí utkání bude znovu stejně těžké. Nejde o alibismus. Bílek ví, že stačí jeden turecký gól v Hradci a celý dvojzápas se v hlavách hráčů otočí.
Gól po rohu a tlak do poslední minuty
Skóre 1:0 svádí k dojmu, že Česko mělo zápas pod kontrolou. Průběh ale tak jednoznačný nebyl. Už v první půli musel Bužek vykopávat míč z brankové čáry a Turci tehdy byli centimetry od vedení. Česko mělo svou velkou příležitost krátce po přestávce, kdy se Vít Škrkoň po Maškově přihrávce dostal do vápna, ale trefil jen brankáře Ertase.
Rozhodla standardní situace. Kačor využil rohový kop a pak se celý tým bránil. Bílek popsal tureckou hru jako jednoduchou: hodně dlouhých míčů za českou obranu. Prostá taktika, ale nepříjemná. A v závěru, kdy soupeř hnal útok za útokem, museli jeho svěřenci odolat sérii rohů.
Kačor po utkání přiznal, že ho kvalita některých tureckých individualit překvapila a že závěrečný tlak byl „obrovský“. Bílek Turky už před baráží označil za velmi dobrý tým z těžké skupiny, který prohrál jen jednou a málo inkasuje. Upozorňoval na hráče silné v soubojích jeden na jednoho a na nebezpečného útočníka. První zápas jeho slova potvrdil.
Co Česku v Hradci stačí
Matematika je na české straně, ale komfortní náskok to není. Podle
článku 15 pravidel UEFA postupuje tým s vyšším součtem gólů z obou zápasů. Pravidlo venkovních gólů neplatí.
Výsledek odvety Co to znamená Česká výhra Postup na EURO Remíza (jakákoli) Postup na EURO Prohra o jeden gól Prodloužení 2×15 minut, případně penalty Prohra o dva a více gólů Postupuje Turecko
Scénář s prodloužením upravuje
článek 19 pravidel UEFA. Prakticky to znamená, že jediný turecký gól bez české odpovědi srovná skóre dvojzápasu. A tady je jádro Bílkovy opatrnosti. Tým, který vede o gól, má tendenci couvat a hlídat. Soupeř, který nemá co ztratit, naopak riskuje. Podle nás proto trenér už teď vymazává z hlav hráčů pocit, že se v Hradci jen „dohraje“.
Turecko navíc nemá kam ustoupit. Musí skórovat, takže se dá čekat aktivnější hra než v Rize. Pro Česko to může být nebezpečí i příležitost: prostor za tureckou obranou bude větší.
Obrana bez opor a otazník nad Lissahem
Bílek skládá defenzivu z toho, co mu zbylo. Dlouhodobě chybí Adam Ševínský se zraněným svalem a Ondřej Kričfaluši s vážnějším problémem kotníku. Lukáše Ambrose si ponechal A-tým. Tři hráči, kteří by v normální situaci patřili do základu, tedy v Hradci nebudou.
V Rize chytal Koutný a v obraně nastoupili Lissah, Konečný, Míček a Labík. Jenže v 60. minutě musel Filip Lissah kvůli zdravotním potížím střídat. Přesná diagnóza zatím zveřejněná není a jeho start v odvetě zůstává otázkou. V oficiální soupisce UEFA pro odvetu ovšem mezi obránci figuruje.
Pokud Lissah nebude fit, nejpřímější náhradou je Šimon Slončík. Devatenáctiletý obránce Slovácka prošel mládežnickými výběry od šestnáctky po dvacítku a do jednadvacítky se dostal teprve v říjnu jako dodatečná náhrada za Ševínského. Proti Turecku naskočil v nejtěžší fázi zápasu a Bílek ho po utkání chválil: vyhrával souboje a byl pevný. Další možnosti nabízí soupiska v podobě Erica Hunala nebo Tobiase Boledoviče. Proti týmu, který hraje dlouhé míče za obranu, ale bude rozhodovat hlavně rychlost a důraz v hlavičkových soubojích.
Hradec jako pevnost
Česko má v odvetě jeden trumf, který se do tabulek nevejde. Od otevření nové arény v Hradci Králové odehrála jednadvacítka šest utkání bez porážky. Před dvěma lety tu slavila postup přes Belgii, letos v září porazila Bulharsko 1:0 před více než sedmi tisíci diváky a zajistila si právě baráž.
Kačor má k Hradci osobní vztah. Vyhrál tu s Karvinou MOL Cup a s jednadvacítkou zvládl zápas s Bulharskem. „V Hradci se mi daří,“ připomněl po zápase v Rize.
Ve hře je hodně. Česko by jelo na čtvrté EURO U21 za sebou a na šesté ze sedmi posledních šampionátů. Baráž hraje už podesáté, což je rekord. Turecko se naopak na turnaji představilo jen jednou, v roce 2000.
Odveta začíná v úterý 17. listopadu v 17:00,
ČT sport vysílá přímý přenos od 16:40. Vstupenky prodává hradecký klub přes systém fotbal.enigoo.cz a aplikaci Fotbal+. Bílek fanoušky do Hradce výslovně zve.
Česko vede o gól a má za sebou domácí stadion, na kterém jednadvacítka neprohrává. Bílek ale ví, že tribuna plná lidí, kteří už slaví postup, umí zápas ztížit stejně jako soupeř. Proto opakuje jediné: odehrán je teprve poločas.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl