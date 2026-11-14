VOD tipy: Nový Pán prstenů, sci-fi s dinosaury a druhý Super Mario

Tento víkend si pro nás streamovací platformy připravily hned několik silných kalibrů. HBO Max vsadí na dinosauří sci-fi jako od Spielberga, SkyShowtime na animovaný megahit a Amazon Prime nás znovu zavede do Středozemě. A jako třešnička na dortu vás čekají i „noví“ Avengers.
Na Disney+ si totiž můžete pustit novou verzi komerčně nejúspěšnějšího filmu všech dob Avengers: Endgame. Vrchol marvelovského univerza plného ikonických scén a památné bitvy se záporákem Thanosem se představuje s novými scénami, které mají jediný důvod – navázat vesmír MCU více na chystaný spektákl Avengers: Doomsday. Najdete zde tak dosud neviděné scény, které na nového záporáka i největší film letošních Vánoc otevřeně lákají a ukazují první náznaky příběhu.
Jessica Chastain
se v nové kriminálce od Netflixu
představuje coby legenda country Misty Jones, která se vrací do Nashvillu, aby zde našla svou neteř, vycházející pěveckou hvězdu, která beze stopy zmizela. Zpěvačka se pouští do vyšetřování na vlastní pěst, při němž se dostane do temných zákoutí Nashvillu a zjistí, že každý zde skrývá nějaké tajemství.
Ewan McGregor
a Anne Hathaway
se na HBO Max
představí jako manželé, jejichž rodině se stane něco opravdu divného. Po záhadné kosmické události je totiž jejich dům společně se sousedstvím přenesen do doby plné nebezpečných dinosaurů. Hrdinové musí zjistit, co se stalo, a hlavně při tom přežít. Na své si přijdou jak fanoušci Jurského parku, tak rodinného dobrodružství.
Jeden z největších seriálů všech dob se vrací na Amazon Prime s třetí sérií. Sauron z Mordoru rozšiřuje svou moc a válka se šíří po celé Středozemi. Pán zla získává nové nebezpečné spojence a zároveň chce získat absolutní moc ukutím Jednoho prstenu. Elfové, lidé a trpaslíci musí proto zanechat všech sporů a konečně spojit své síly. Důležitou roli ale sehraje také Gandalf, jenž stále nechce přijmout své poslání.
Super Mario galaktický film je pokračováním animované videoherní adaptace, v níž musí ikonický kníratý hrdina a jeho parťák Luigi znovu zachránit svět. Bowser junior si chce totiž s hlavními hrdiny srovnat účty a zachránit svého otce ze zajetí. Oblíbené postavy se proto musí znovu vydat na obří dobrodružství plné akce, humoru a videoherních postav, které tentokrát nabere vskutku galaktických rozměrů. Mario na SkyShowtime doskáče v sobotu 14. listopadu.
Nová minisérie na Oneplay od Terezy Kopáčové (Studna) vychází ze skutečných případů a představí nám Jakuba Prachaře coby zkušeného podvodníka, jenž dokázal svým charismatem a propracovanou manipulací okouzlovat ženy a tahat z nich peníze. Seriál sleduje osud tří z nich. Podvedené ženy ale postupně zjišťují pravdu a nehodlají Milanovy podvody nechat jen tak.
Teenagerská novinka od Netflixu, která chce být provokativní i znepokojivá. Zavítáme v ní do katolické školy, v níž oslava přijetí nováčků do taneční skupiny skončí katastrofou. Jedna z dívek leží v kómatu a další se snaží zamaskovat, co se té noci doopravdy stalo. Ostatní studentky do toho ale začnou mít prorocké vize, dojde i na temné rituály a městem se začíná šířit panika, která staví věřící proti skeptikům. Stojí snad za záhadnými událostmi sám ďábel?
Zdroje: Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, SkyShowtime, Oneplay