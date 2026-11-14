Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

VOD tipy: Nový Pán prstenů, sci-fi s dinosaury a druhý Super Mario

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tento víkend si pro nás streamovací platformy připravily hned několik silných kalibrů. HBO Max vsadí na dinosauří sci-fi jako od Spielberga, SkyShowtime na animovaný megahit a Amazon Prime nás znovu zavede do Středozemě. A jako třešnička na dortu vás čekají i „noví“ Avengers.
VOD tipy: Nový Pán prstenů, sci-fi s dinosaury a druhý Super Mario

VOD tipy: Nový Pán prstenů, sci-fi s dinosaury a druhý Super Mario

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 18:06

Reklama
Další články z Kinobox.cz
Sériový manžel ukazuje hrůzu romantického podvodu. Střídání stylu vytváří tíživý dojem
Sériový manžel ukazuje hrůzu romantického podvodu. Střídání stylu vytváří tíživý dojem
Důvody, proč zajít na Dřevorubce: Působivé hory, vděčný humor i skvělá herecká dvojice
Důvody, proč zajít na Dřevorubce: Působivé hory, vděčný humor i skvělá herecká dvojice

Tento týden se v kinech objevila Dřevorubec, romantická komedie Petra Zahrádky. Manažerka Jana (Pavla...

Bulvár ve znamení vysokých čísel i propadu do pekel. Trailer láká na nekompromisní novinku Dannyho Boylea
Bulvár ve znamení vysokých čísel i propadu do pekel. Trailer láká na nekompromisní novinku Dannyho Boylea

Danny Boyle se zaměřuje na výraznou kapitolu žurnalistických dějin. Drama Bulvár (Ink) ukazuje vzestup...

John Wick se vrátí. Keanu Reeves ho ale ztvární v jiné podobě, než čekáte
John Wick se vrátí. Keanu Reeves ho ale ztvární v jiné podobě, než čekáte

S Johnem Wickem je určitá potíž. Kromě toho, jak skončil čtvrtý film, je tu také skutečnost, že Keanu...

Láska přes internet se dočká moderní verze. Klasika s Hanksem a Ryan přitom byla také remakem
Láska přes internet se dočká moderní verze. Klasika s Hanksem a Ryan přitom byla také remakem

Hollywood znovu otevírá starou romantickou schránku. Studio Warner Bros. připravuje novou verzi filmu Láska...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.