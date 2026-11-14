Sériový manžel ukazuje hrůzu romantického podvodu. Střídání stylu vytváří tíživý dojem

Oneplay má jasné téma televizní tvorby, díky kterému se jí daří zůstávat na hlavních příčkách sledovanosti. Vztahová dramata založená na skutečných kriminálních kauzách budí spolehlivou pozornost nejen společensky aktuálním tématem, ale také tvůrčími kvalitami. Redakce Kinoboxu měla možnost vidět první dvě epizody minisérie Sériový manžel, která na tuto tradici navazuje.
Seriál se inspiroval skutečnými kauzami romantických podvodníků, nejvýrazněji případem Jaroslava Doležala, který vymámil cca 18 milionů korun ze zhruba tří desítek poškozených žen. Podvody využíval k financování své závislosti na hazardu. Sériový manžel není přesnou rekonstrukcí kauzy, ale hlavně příběhem, který se případem jen inspiruje. Přitom spojuje dvě vypravěčské tradice, které zároveň vycházejí každá z trochu jiné společenské situace.
Původně měl Sériový manžel (pracovně nazývaný Spřízněná duše) navazovat na poetiku českých podvodnických komedií a vyprávět příběh odlehčenější formou. Nicméně dnes je situace jiná a oběti jsou čím dál víc chápány jako oběti a tvůrci sami přiznali, že během sbírání podkladů pro minisérii zjistili, že pro poškozené ženy to taková legrace nebyla. Na výsledném seriálu – nebo minimálně na prvních dvou epizodách – je zajímavé především to, že obě tradice spojuje, a paradoxně se mu tím daří podporovat spíše tu druhou. Sériový manžel totiž pracuje s odlehčenější formou i tíživým dramatem, přičemž právě díky odlehčenější formě má tíživé drama o to větší váhu.
První díl začíná bezmála jako romantická komedie plná barev, vtipných dialogů, sympatických postav a malebného prostředí, z něhož vystupuje hrdinka Táňa (Nataša Bednářová) a její svérázní rodiče (Pavel Řezníček a Martina Preissová). Nový nápadník Milan Bareš (Jakub Prachař) do epizody vstupuje jako figura, která na první pohled do vybraného žánru sedí, a to i ve chvíli, kdy divák pochopí, že je hlavně podvodníkem. Způsoby, jakými je jeho počínání odhalováno, vyvolávají spíš lehké pousmání. Pak ale seriál použije kombinaci tónů a vyprávěcích vzorců, které dají divákovi novou perspektivu.
Milanův podvod totiž sledujeme na více úrovních – v jednom čase, vidíme totiž tři jeho oběti, každou v jiné fázi podvodu. Vedle toho, že tím nahrazuje nutnost rychlého tempa a nemusíme čekat, až se Milanův podvod víc rozjede, to má také působivou vyprávěcí funkci. S Táňou vidíme začátky a zjišťujeme, jak jeho metoda probíhá. S Lídou (Petra Hřebíčková) sledujeme jeho počínání, když je nucen improvizovat, aby si rozpadající se vztah udržel. Mirka (Jindřiška Dudziaková) se nachází v konečné fázi podvodu a dodává novince onu emocionální hloubku.
Čím víc všechny tři linie postupují, tím nepříjemnější je sledování všech tří. Romantické scény se zamilovanou Táňou se dostanou do úplně jiného světla, když je doprovázejí momenty s podvedenou Mirkou. Máme před sebou zdánlivě hřejivé momenty, zatímco nám dílo zároveň jasně říká, k čemu povedou. V obou scénách vidíme jiné prostředí, jinou práci se zvukem a paletou barev. Obě linie jsou v prudkém kontrastu, a i když je ta Tánina veselejší a barevnější, má z ní divák čím dál nepříjemnější pocity.
Zároveň se seriálu daří přesvědčivě nabídnout divákovi pohled oběti. Vedle toho, že nám umožňuje chápat Milana jako čím dál větší hrozbu, ukazuje také mechanismy, díky nimž jeho činnost funguje, i následky jeho podvodů. Především nám ale ukazuje, jak na oběti podvodů nahlíží společnost i jejich okolí. Díky tomu, jak rozestavuje jednotlivé linie, se seriálu daří nejednoduchá věc – víme, že Milan je monstrum, a vidíme, co dělá, zároveň ale rozumíme i tomu, proč mu podvod vychází. Hodně tomu pomáhá i herecký výkon Jakuba Prachaře, jenž nehraje Milana jako prvoplánového padoucha. Je to komplexní postava v různých momentech, během svádění, komunikace s podvedenou ženou, plánování dalšího podvodu či řešení komplikací. Pokaždé je to ten samý muž se stejnými gesty i mimikou a seriálu se tu ambivalenci prozatím daří prodat
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