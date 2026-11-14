Hrozilo až 80 centimetrů sněhu. Zimní vpád přinesl Evropě výstrahy i kolony na dálnici

Za rychlým příchodem zimy do Skandinávie stála rozsáhlá tlaková níže, která se přesunula ze severního Atlantiku nad Norsko a Švédsko. Otevřela cestu studenému arktickému vzduchu a na místech, kde ještě pršelo, se srážky měnily ve sníh. V Oslu přibylo během čtvrtka 12. a pátku 13. listopadu přibližně dvanáct centimetrů nové pokrývky. Po předchozích mírných týdnech tak změna zasáhla i běžný provoz ve městě. Vločky se objevily také v částech severovýchodního Dánska. Nejvážnější předpověď ovšem mířila dál na sever, k pobřeží švédského Västerbottenu a městu Skellefteå, kde se k vydatnému sněžení přidal vítr.
Červená výstraha už byla snížena
Pro oblast kolem Skellefteå a pobřeží směrem k hranici kraje byla ve čtvrtek 12. listopadu vyhlášena červená výstraha. Předpověď tehdy počítala s padesáti až osmdesáti centimetry sněhu. Silný vítr měl navíc vytvářet závěje a zhoršovat viditelnost, takže nešlo jen o množství vloček. Obyvatelé dotčeného území dostali výzvu, aby nevyjížděli na silnice, protože hrozilo uváznutí vozidel. S problémy se počítalo také u autobusů a vlaků, kde byly pravděpodobné výrazné prodlevy a rušení spojů. Pro zasahující záchranáře mohl být obtížný už samotný příjezd k lidem, kteří by potřebovali pomoc.
Vývoj během pátku ale původní předpověď zmírnil. Červený stupeň byl snížen na oranžový a později skončil i ten. Podle páteční aktualizace ze 17.26 zůstávala pro pobřeží od Nordmalingu po oblast Piteå žlutá výstraha do osmé hodiny večer. Údaj o osmdesáti centimetrech proto popisuje původně očekávané maximum, nikoli potvrzenou výšku napadaného sněhu ani novou sobotní předpověď. Švédský systém zároveň zohledňuje očekávané dopady v konkrétní oblasti. Stejný příděl sněhu může způsobit jiné problémy ve velkém městě na jihu země a jiné ve vnitrozemí na severu, kde jsou podobné podmínky běžnější.
Na chorvatské dálnici se zastavovala špatně vybavená auta
Zimní počasí mezitím zasáhlo také horskou část Chorvatska, přes kterou vede spojení mezi Rijekou, Karlovacem a Záhřebem. V pátek komplikovaly cestu přes Gorski kotar sníh i silná bóra. Úsek dálnice A6 mezi křižovatkami Kikovica a Delnice byl kvůli větru otevřený pouze pro osobní auta. Ve směru od Rijeky a Istrie na Záhřeb se mezi křižovatkami Vrata a Ravna Gora vytvořila čtyřkilometrová kolona. Příčinou byla příčně stojící vozidla i auta bez odpovídající zimní výbavy. Další komplikaci přinesla nehoda na čtyřicátém kilometru mezi Delnicemi a Ravnou Gorou, kde se projíždělo jedním pruhem s omezením rychlosti na šedesát kilometrů za hodinu.
A6 už je otevřená, víkend ale není bez rizik
V sobotu 14. listopadu se situace na hlavním spojení k pobřeží změnila. Dopravní zpráva aktualizovaná v 15.49 uváděla, že po zeslábnutí bóry je dálnice A6 Rijeka–Záhřeb znovu otevřená pro všechny druhy vozidel. Obnovený provoz se týkal také Krckého a Pažského mostu. Víkendový výhled pro Chorvatsko počítal s ústupem sněžení, přetrvávajícím chladem a větrem. Také ve Skandinávii měl zimní vpád podle dosavadních modelových výhledů postupně ustupovat mírnějšímu atlantickému proudění. Jde však o očekávaný další vývoj, nikoli o potvrzení, že se všude okamžitě vrátí teplé počasí.
Ani otevření dálnice neznamená, že z vozovek zmizely všechny následky změny počasí. V chorvatském přímoří nadále místy foukala silná bóra a silnice byly mokré či kluzké. Výhled na neděli 15. listopadu počítá ráno místy s mlhou a kvůli nízkým teplotám také s možností náledí, zejména na mostech a vyvýšených úsecích. Odpoledne se mají mokré vozovky znovu týkat vnitrozemí a jihu země, kde mohou být srážky vydatnější. Po pátečních sněhových kolonách tak přichází uvolňování provozu, podmínky pro jízdu se ale dál mění podle místa a denní doby.
Zdroje: tn.nova.cz, imeteo.sk, via.tt.se, megafonen.se, smhi.se, glasistre.hr, hak.hr