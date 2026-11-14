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Hrozilo až 80 centimetrů sněhu. Zimní vpád přinesl Evropě výstrahy i kolony na dálnici

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Prudké ochlazení vystřídalo mírný podzim na severu Evropy a sníh zkomplikoval dopravu také v Chorvatsku. Pro okolí švédského Skellefteå původní předpověď počítala s 50 až 80 centimetry sněhu, kvůli nimž byla vyhlášena nejvyšší výstraha. Na chorvatské dálnici A6 se v pátek vytvořila čtyřkilometrová kolona. Během víkendu už přichází zlepšení a část omezení skončila.
Hrozilo až 80 centimetrů sněhu. Zimní vpád přinesl Evropě výstrahy i kolony na dálnici

Hrozilo až 80 centimetrů sněhu. Zimní vpád přinesl Evropě výstrahy i kolony na dálnici

Zdroj: Magnific
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 15:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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