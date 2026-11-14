Bohové musejí být šílení: N!xau spal v hotelu na zemi, bankovky mu odnesl vítr a režiséra vyřadil infarkt

Jihoafrická komedie Bohové musejí být šílení z roku 1980 proslavila N!xaua v roli domorodce XiXaa, který objevil láhev od Coca-Coly. Přestože snímek vydělal miliony, jeho hvězda se nejprve musela spokojit se mzdou v podobě několika kusů dobytka a peněz, které omylem rozfoukal vítr. Dar od bohů odstartoval bláznivou komedii
Kmen lovců a sběračů žije uprostřed pouště Kalahari hluboko v přírodě bez jakéhokoliv kontaktu s průmyslovou civilizací. Jejich harmonický život naruší až skleněná láhev, kterou pilot shodí z letadla přímo mezi domorodce. Kmen předmět považuje za vzácný dar od bohů, protože ale mají pouze jednu láhev, začnou se o ni hádat. Lovec Xi se proto rozhodne, že dar odnese na konec světa, aby ho zlikvidoval a vrátil kmeni mír. Na své cestě se náhodou setkává s nešikovným biologem Andrewem Steynem (Marius Weyers), novinářkou Kate (Sandra Prinsloo) i s prchajícími teroristy, kterým nechtěně zkříží cestu.
Film vytvořil režisér a scenárista Jamie Uys. Téma a inspiraci našel během práce na dřívějším dokumentu, kdy se v Kalahari poprvé setkal se zástupci kmene Sanů. Legendární láhev od Coca-Coly, která celý příběh odstartovala, si nevybral náhodou. Režisér prohlásil, že předmět zastupuje „naši plastovou společnost“, i když samotná komedie podle něj žádné hlubší poselství neskrývá. Ústřední romantickou zápletku nešiky Andrewa Uys navíc založil na sobě a své dřívější nervozitě v přítomnosti žen.
N!xau přišel o mzdu a spal na podlaze
Režisér Uys hledal ideálního neherce napříč Kalahari dlouhé tři měsíce, než objevil N!xaua. Zpočátku mu slíbil za 10 natáčecích dnů 300 dolarů, ovšem neherec neznal peníze a vítr mu jeho první bankovky rozfoukal. Tvůrci proto přistoupili na to, že mu škodu vynahradí dobytčaty, měsíčním stipendiem a zřízeným účtem v bance na 20 000 dolarů. Během cesty do Namibie, kde štáb natáčel, N!xau vůbec neocenil letadlo. Podle režiséra považoval filmaře za kouzelníky a věřil, že let je jen další trik. Dokonce i v pronajatém hotelovém pokoji N!xau trval na svém a raději usínal na podlaze místo v měkké posteli.
Zatímco N!xau hrál nezasaženého domorodce, skutečný život afrického kmene vypadal v 80. letech jinak. Křováci už běžně lovili s modernějšími nástroji a režisér Uys čelil ostré kritice za jejich povrchní vykreslení, neboť domorodci v reálném světě bojovali v rezervacích s chudobou a umírali na neléčené nemoci, jako byla tuberkulóza. Sám N!xau dokonce pracoval jako pastevec a kuchař. Údajně se během natáčení navíc naučil kouřit a oblíbil si alkohol a saké, takže iluze o naivním přírodním muži rychle padla. Uys posílal představitele XiXaa pravidelně domů, aby ho ochránil před silným kulturním šokem.
Bohové musejí být šílení, FOTO: © Twentieth Century-Fox Film Corporation, distr. FTV Prima Tvrdá dřina režiséra a americký dabing
Výroba filmu probíhala za velmi striktních politických podmínek. Protože mezinárodní společenství uplatňovalo vůči Jihoafrické republice přísné embargo kvůli apartheidu, produkce zatajila jméno Johannesburgu z úvodních scén a celý projekt prezentovala jako botswanský. Následky se promítly do distribuce. Když měl snímek premiéru v Londýně, protestující požadovali jeho zákaz, a v Trinidadu a Tobagu místní cenzura film dokonce zablokovala s tvrzením, že je rasistický. Navíc americká kina, kde se film dočkal distribuční premiéry až po čtyřech letech, nechtěla riskovat neporozumění, a herečce Sandře Prinsloo proto tvůrci nechali přemluvit její silný jihoafrický přízvuk americkou dabérkou.
Uys natočil komedii s minimálním štábem mladých mužů, odůvodnil to tím, že nezkušení nováčci aspoň udělají přesně to, co jim nařídí. Neúnavné čtrnácti až osmnáctihodinové směny bez dnů volna si ale na samotném režisérovi vybraly krutou daň. Uys během postprodukce zkolaboval a prodělal silný infarkt. Produkce pak potají najala asistenta střihače z Hollywoodu, který režisérovi pomohl dokončit film zotavujícího se autora, jeho jméno ovšem v závěrečných titulcích nikdy nepadlo.
Komedii Bohové musejí být šílení odvysílá Prima MAX v sobotu 14. listopadu od 20:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, cs.wikipedia, csfd).