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Bohové musejí být šílení: N!xau spal v hotelu na zemi, bankovky mu odnesl vítr a režiséra vyřadil infarkt

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Komedie Bohové musejí být šílení (1980) utajila infarkt vyčerpaného režiséra i dabing slavné herečky. N!xau rozfoukal svou mzdu a spal v hotelu na zemi.
Bohové musejí být šílení

Bohové musejí být šílení

Zdroj: FOTO:© Twentieth Century-Fox Film Corporation, distr. FTV Prima
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 17:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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