Důchodci mají dostat 2 000 korun navíc a od ledna 2027 vyšší penze. Aktuální kalkulačka spočítá novou výši důchodu

Lidé v penzi se od ledna 2027 dočkají pravidelného zvýšení důchodů, které jim v průměru přidá 304 korun měsíčně. Nižší růst má kompenzovat mimořádný příspěvek 2 000 korun, který projednávají teď poslanci. Peníze by podle návrhu mohly na účty dorazit nejdříve v březnu 2027 a většina lidí o ně nebude muset nikde žádat.
Nárok mají mít všechny druhy důchodů
Na jednorázovou částku 2 000 korun by podle aktuálního návrhu dosáhli lidé, kterým stát přizná důchod do konce roku 2026. Nezáleží na tom, jak vysokou penzi člověk bere. Stejný příspěvek mají dostat lidé s nadprůměrným důchodem i ti, kteří mají hluboko do kapsy. Kdo pobírá víc důchodů, například starobní a vdovský, dostane příspěvek jen jednou.
Příspěvek nemají dostat jen starobní důchodci. Návrh počítá i s příjemci předčasných, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů. U všech platí podmínka, že musí mít na penzi nárok alespoň po část měsíce, podle kterého se výplata příspěvku určí.
Dávka se navíc nemá započítávat do příjmů pro posouzení nároku na další státní peníze. Výplata tedy lidem nesníží případné sociální dávky, jako je třeba příspěvek na bydlení.
Většina lidí nemusí žádat
Původní plány počítaly s tím, že důchodci dostanou příspěvek hned v lednu 2027. Nyní se jako nejbližší termín ukazuje březen 2027. Přesný měsíc výplaty závisí na tom, kdy celý zákon nabude účinnosti. Peníze mají přijít ve druhém kalendářním měsíci po tomto datu. Pokud zákon začne platit v lednu, příspěvek dorazí v březnu. Když se účinnost posune na únor, peníze přijdou v dubnu.
Většina lidí nebude muset nikam chodit ani vyplňovat žádné formuláře. Podle návrhu přijde příspěvek většině lidí automaticky s důchodem stejnou cestou jako běžná penze, tedy na účet nebo přes Českou poštu, a to ve standardním výplatním termínu daného měsíce. Žádost má být potřeba jen ve výjimečných případech.
Změna ještě čeká na definitivní schválení
Příspěvek zatím není jistý. Sněmovna novelu projednala ve druhém čtení 4. listopadu 2026 a čeká se na třetí čtení. Potom ji musí schválit Senát a podepsat prezident, konečné rozhodnutí se čeká kolem poloviny prosince. Teprve po vydání ve sbírce zákonů bude hotovo.
Samotná lednová valorizace naopak definitivně platí. Vláda ji schválila v září. Základní výměra všech důchodů od 1. ledna 2027 naroste o 270 korun na 5 170 korun. Procentní výměra stoupne o 0,2 procenta. Průměrná starobní penze se tak dostane na 22 196 korun měsíčně. Na konci června přitom bralo starobní důchod 2,33 milionu lidí s průměrnou částkou 21 803 korun měsíčně.
Kolik přidá lednová valorizace ke konkrétnímu důchodu, spočítá kalkulačka.
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Stát v lednu zvedne i minimální důchody. Nejnižší starobní důchod a invalidní důchod třetího stupně bude 10 340 korun.
Ministr práce Aleš Juchelka po zářijovém jednání vlády řekl, že jednorázový příspěvek je „odpovědnější řešení vůči státnímu rozpočtu než promítat tuto pomoc do pravidelné měsíční výše důchodu“. Celá valorizace podle něj ukrojí ze státní kasy přibližně 10,3 miliardy korun.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (finance, ceskenoviny, arecenze).