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Rozjel letadlo po dřevěné plošině nad mořem. Při prvním startu z lodi málem skončil ve vodě

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Dennívýzva
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Píše se listopad 1910 a na přídi amerického křižníku stojí křehký dvouplošník. Pilot Eugene Ely má před sebou jen několik desítek metrů dřevěné rampy, za níž začíná moře. Jeho riskantní pokus působí jako cirkusové číslo, ale právě z podobných experimentů vyrostla celá éra námořního letectví.
Rozjel letadlo po dřevěné plošině nad mořem. Při prvním startu z lodi málem skončil ve vodě

Rozjel letadlo po dřevěné plošině nad mořem. Při prvním startu z lodi málem skončil ve vodě

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.11.2026 17:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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