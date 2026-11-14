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Na obloze se objevila děsivá vlasatice. Newton z ní později udělal důkaz, že nebe má svá pravidla

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V listopadu 1680 spatřil německý astronom Gottfried Kirch pomocí dalekohledu nenápadný světelný objekt. Zanedlouho z něj byla jedna z nejpůsobivějších komet století, jejíž ohon se táhl přes obrovskou část oblohy. Pro některé lidi znamenala varování před katastrofou, pro jiné se stala klíčem k pochopení pohybu kosmických těles.
Na obloze se objevila děsivá vlasatice. Newton z ní později udělal důkaz, že nebe má svá pravidla

Na obloze se objevila děsivá vlasatice. Newton z ní později udělal důkaz, že nebe má svá pravidla

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.11.2026 19:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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