Jaroslava Obermaierová se musela z existenčních důvodů přestěhovat na chatu za Prahou

První stěhování kvůli nájmu přišlo už v roce 2011
Obermaierová původně bydlela se synem Jaroslavem v třípokojovém bytě na pražském Žižkově. V březnu 2011 ale oznámila, že se bude stěhovat. Majitel zvýšil nájemné na více než 11 tisíc korun měsíčně a herečka nemohla tak velký byt nadále udržet.
Rozhodla se proto pro menší garsonku. Tehdy zdůrazňovala, že už pro ni velký byt nemá smysl ani z praktického hlediska. Našla si proto menší bydlení, kam se přestěhovala jen do vedlejšího vchodu.
Už tehdy měla také chalupu na venkově, kam jezdila odpočívat. Snila o tom, že se tam usadí natrvalo, pracovní povinnosti jí to ale zatím nedovolovaly.
Chalupu postupně opravila
V roce 2016 v rozhovoru pro Blesk popsala, že stále střídá dvě domácnosti. Jednu měla v žižkovské garsonce, druhou na chalupě v malé vesnici nedaleko Želivky.
Pražský byt jí vyhovoval především z praktického hlediska. Měla tam teplou vodu, bezproblémové vytápění a nemusela se starat o údržbu domu. Na chalupě ji naopak čekalo mnohem více práce, ale právě tam se cítila nejlépe.
Staré venkovské stavení postupně opravovala přibližně třicet let. Rekonstrukcí prošla střecha, fasáda, okna i podlahy. Vybudovala si tam také kuchyň podle svých představ, novou koupelnu a upravila podkroví na další obytné místnosti. Syn Jára už tehdy trávil na chalupě více času než v Praze.
V roce 2022 náklady v Praze opět vzrostly
Další velká změna přišla v roce 2022. Zdražování se dotklo i herečky, které majitel pražského bytu zvýšil nájem o několik tisíc korun. K tomu se přidaly obavy z vysokých účtů za energie.
V listopadu 2022 přiznala CNN Prima NEWS, že už pražské bydlení finančně neutáhne. Se synem proto sbalila věci a odstěhovala se na chalupu. Velké obavy měla především z cen plynu, protože právě na něm bylo vytápění domu závislé.
Ve stejném roce navíc převedla chalupu na syna.
Vlastní garsonka na Žižkově
Ani návrat na venkov však nebyl úplně jednoduchý. Obermaierová kvůli natáčení seriálu Ulice stále potřebovala pravidelně jezdit do Prahy. Dlouhé dojíždění pro ni nebylo pohodlné, a tak začala hledat jiné řešení.
V lednu 2023 přišla zpráva, že si herečka pořídila vlastní garsonku na Žižkově. Podle tehdejších informací měla stát přibližně milion korun. Na byt si našetřila díky dlouholetému účinkování v seriálu Ulice.
Sama vysvětlila, že nepotřebuje žádné velké bydlení. Stačí jí místo, kde může přespat po natáčení, osprchovat se, převléknout a odpočinout si před další prací. Vlastní byt pro ni znamenal také větší jistotu než život v pronájmu.
Chalupu přitom neopustila. Na jaře, v létě a na podzim tam stále trávila čas, zatímco její syn v domě bydlel trvale.
Chalupa zůstává jejím domovem
Ještě v únoru 2026 poskytla Obermaierová rozhovor serveru PrahaIN, ve kterém mluvila o životě na chalupě nedaleko Zruče nad Sázavou. Právě tam nyní tráví většinu času. Ráda chodí na houby, čte a užívá si klid venkova.
Její příběh tak není jednoduchým útěkem z Prahy kvůli drahému nájmu. Během patnácti let několikrát změnila bydlení, vybudovala zázemí na venkově a nakonec si pořídila vlastní malý byt v hlavním městě. Dvě místa, která jí slouží k odlišným účelům, jí umožnila skloubit práci v Praze s životem na chalupě.
Zdroje článku: prahain.cz, cnn.iprima.cz, ahaonline.cz, blesk.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová