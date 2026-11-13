Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Wolff během minulé éry několikrát nabízel svůj odchod

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Mercedes pod vedením Tota Wolffa získal další jezdecký i konstruktérský titul. Rakušan se v Brazílii zařadil mezi absolutní legendy, když vyrovnal bilanci Franka Williamse.
Wolff během minulé éry několikrát nabízel svůj odchod

Wolff během minulé éry několikrát nabízel svůj odchod

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 15:19

Reklama
Další články z SvětFormule.cz
Villeneuve: Zrození šampiona – jak se povedl film o legendě Ferrari?
Villeneuve: Zrození šampiona – jak se povedl film o legendě Ferrari?
Carlos Sainz u Williamsu zažívá frustraci, srovnává se s Ferrari
Carlos Sainz u Williamsu zažívá frustraci, srovnává se s Ferrari

Carlos Sainz věří, že je teď možná lepším jezdcem, než byl během svého působení u Ferrari, ale kvůli...

Vasseur: Hamilton a Leclerc odcházeli z kanceláře a vtipkovali
Vasseur: Hamilton a Leclerc odcházeli z kanceláře a vtipkovali

Šéf Ferrari Frédéric Vasseur potvrdil, že Lewis Hamilton a Charles Leclerc si před Velkou cenou São Paula...

Kde se rodí hvězdy F1? Formule 2 odhaluje zákulisí úspěchu
Kde se rodí hvězdy F1? Formule 2 odhaluje zákulisí úspěchu

Dokument „Where F1 Stars Are Made“ mapuje desetiletou historii formule 2 a cestu 22 jezdců do F1. O své...

Lawson a Lindblad zůstávají i příští rok, potvrdil Racing Bulls
Lawson a Lindblad zůstávají i příští rok, potvrdil Racing Bulls

Racing Bulls vyřešil jezdeckou otázku pro příští sezonu. Nikola Colov si bude muset na svou šanci počkat, v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.