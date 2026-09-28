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Rohlíky po domácku, které voní už při pečení a nejlépe chutnají ještě teplé

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Domácí rohlíky z pekárny jsou jednou z těch věcí, které vás jednou provždy odradí od kupování rohlíků v obchodě. Těsto za vás zadělá stroj, tvarování zvládnete ručně za pár minut a výsledek: křupavá kůrka, nadýchaná střídka a vůně čerstvého pečiva. Stojí za každou minutu čekání.
Domácí rohlíky

Domácí rohlíky

Zdroj: Foto: Dvě v troubě, Doma je vyžadují každý víkend: Rohlíky z domácí pekárny, které překonají i ty z obchodu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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