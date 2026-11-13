Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Pátek třináctého přinesl hokejové Plzni štěstí, vyhrála už počtvrté za sebou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hokejisté Plzně si připsali čtvrtou extraligovou výhru za sebou, když v dnešním utkání 18. kola dobyli led Hradce Králové 2:1. Stejným výsledkem zdolali Východočechy i doma na konci září v prvním vzájemném souboji sezony.
Pátek třináctého přinesl hokejové Plzni štěstí, vyhrála už počtvrté za sebou

Pátek třináctého přinesl hokejové Plzni štěstí, vyhrála už počtvrté za sebou

Zdroj: HC Škoda Plzeň
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 20:46

Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Kajetáne, pomoz nám od Klempíře! Divadelníci pohřbili nesmysly ministerstva
Kajetáne, pomoz nám od Klempíře! Divadelníci pohřbili nesmysly ministerstva
Vedení města jednalo s odpůrci tramvajové točny, kterým vadí její blízkost k zástavbě
Vedení města jednalo s odpůrci tramvajové točny, kterým vadí její blízkost k zástavbě

Velké debaty vyvolává výstavba tramvajové trati na plzeňské Vinice. O její stavbě se přitom mluví desítky...

Uprchlého Piškota se podařilo vypátrat. Něco ho ale ošklivě potrhalo a uhynul
Uprchlého Piškota se podařilo vypátrat. Něco ho ale ošklivě potrhalo a uhynul

Tříletý samec nandu dosud majiteli z Tachovska neutekl. Výběh měl dobře zabezpečený, ale ani to vyděšeného...

Policie odvolala pátrání po čtrnáctiletém chlapci hledaném v režimu Dítě v ohrožení
Policie odvolala pátrání po čtrnáctiletém chlapci hledaném v režimu Dítě v ohrožení

V režimu Dítě v ohrožení pátrali policisté po čtrnáctiletém Filipovi z Plzně. Celostátní pátrání po...

Kouř, výšková technika v akci a obří manévry v paneláku. Hasiče čekalo bizarní překvapení
Kouř, výšková technika v akci a obří manévry v paneláku. Hasiče čekalo bizarní překvapení

Obrovské hasičské manévry zažili nájemníci sedmipatrového panelového domu v Plzni na Borech, když jeden z...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.