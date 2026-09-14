Rohlíky z majonézového těsta jsou jemné domácí pečivo s vláčnou střídkou

Když se pečou, kuchyň voní skoro jako malá pekárna někde za rohem. Přitom na nich není nic složitého. Rohlíky z majonézového těsta se dají v klidu připravit večer a ráno máte na stole čerstvé pečivo. Hodně práce tu udělá . Těsto je díky ní vláčnější, dobře se s ním zachází a rohlíky po upečení neztratí měkkost hned po vychladnutí. majonéza
Tenhle recept jsem po delší pauze zase vytáhla a docela mě zarazilo, proč zůstal tak dlouho stranou. Doma člověk snadno sklouzne pořád k chlebu nebo houskám, jenže tohle je
. Nejlépe se mi osvědčilo potřít rohlíky před pečením vejcem rozmíchaným s trochou vody a navrch přidat rychlé, jednoduché a spolehlivé sůl a kmín. Vypadají líp a chuť je o poznání výraznější.
Můj tip zní: Příště bych je z trouby vytáhla už po 25 minutách. U těchto rohlíků je pár minut navíc opravdu znát a každá trouba si stejně jede trochu po svém. Recept na nadýchané domácí rohlíky z majonézového těsta
Doba pečení: 25 – 30 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 10 až 12 rohlíků Ingredience pro přípravu 250 ml vlažného mléka 1 malá lžička cukru 1 sáček sušeného droždí 500 g hladké mouky 2 lžičky soli 110 g majonézy 1 vejce na potření 1 lžíce vody na potření 1 lžička kmínu na posypání 1 lžička hrubší soli nebo špetka soli na posypání Postup přípravy domácích majonézových rohlíků
1.
Vlažné mléko nalijte do větší mísy, přidejte cukr a nasypte sušené droždí. Stačí krátce promíchat a nechat asi 5 minut stát, aby se droždí aktivovalo.
2. Přisypte
hladkou mouku, přidejte sůl a také majonézu. Vypracujte hladké těsto. Rukama to jde bez problémů, robot práci urychlí; důležité je, aby těsto bylo pružné a zbytečně se nelepilo na stěny mísy.
3. Hotové
těsto přikryjte čistou utěrkou a nechte ho na teplejším místě kynout zhruba 60 minut. Mělo by viditelně nabýt na objemu.
4. Vykynuté těsto přesuňte na lehce pomoučněnou pracovní plochu a rozdělte na
2 části. Každou část vyválejte do kruhu nebo větší placky.
Domácí rohlíky ze slánku s křupavou kůrkou a jemnou střídkou: Recept, který přesvědčí i zapřisáhlé odpůrce pečení pečiva doma
5. Každý kruh rozkrájejte na
5 až 6 trojúhelníků, podobně jako pizzu. Jednotlivé díly potom stáčejte od širší strany do tvaru rohlíku.
6. Rohlíky vyskládejte na plech s pečicím papírem. Nedávejte je úplně k sobě, v troubě ještě povyskočí. Pokud zrovna nespěcháte, nechte je na plechu dalších
10 až 15 minut krátce dokynout. Troubu předehřejte na 180 °C
7. V menším hrnku nebo misce rozšlehejte
vejce s vodou a touto směsí rohlíky potřete.
8. Potřené rohlíky posypte
kmínem a trochou soli. Kdo chce jemnější variantu, může část plechu nechat úplně bez posypu. U dětí bývají obyčejné rohlíky často nejjistější.
9. Plech vložte do vyhřáté trouby a pečte přibližně
25 až 30 minut. Některé recepty uvádějí kolem 20 minut, jenže hodně záleží na velikosti rohlíků i konkrétní troubě. Tady se vyplatí řídit hlavně barvou. Jakmile jsou zlaté, jdou ven.
10. Upečené
rohlíky přendejte na mřížku nebo dřevěné prkénko a nechte je chvíli odpočinout. Nejlepší jsou ještě vlažné, s máslem, šunkou, sýrem nebo jen tak k polévce. Zabalené v čisté utěrce vydrží měkké do druhého dne, i když čerstvé obvykle zmizí podstatně dřív. Foto: Cooky.cz, hurá péct Rady a tipy z domácí kuchyně k majonézovým rohlíkům Když je těsto při zadělávání příliš hutné, přilévejte po malých dávkách vlažné mléko. Mouka se nechová pokaždé stejně, i když použijete stejnou značku. Lesklejší povrch udělá směs vejce a vody. Pokud chcete obyčejnější, trochu rustikálnější vzhled, postačí i samotná voda. Menší rohlíky raději víc hlídejte a pečte kratší dobu. U větších kusů bývá 30 minut většinou tak akorát. Jestli chcete rohlíky ráno ke snídani a nechce se vám vstávat zbytečně brzy, připravte těsto večer. Nechte ho pomalu kynout v chladu a ráno ho jen vytvarujte a upečte. Před zpracováním mu ale dopřejte chvíli při pokojové teplotě, aby povolilo.
Domácí křupavé rohlíky bez dlouhého čekání, připravené s kypřicím práškem a chutí čerstvého pečiva
Pivní rohlíky se sádlem jsou božské teplé i studené, zjistěte, proč jsou tak výjimečné