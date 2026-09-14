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Rohlíky z majonézového těsta jsou jemné domácí pečivo s vláčnou střídkou

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Když chci upéct domácí pečivo a nechci u něj strávit půl dne, sahám právě po rohlících z majonézového těsta. Jsou měkké, vláčné a práce s nimi je mnohem snazší, než by člověk čekal. Právě majonéza v těstě dělá velkou službu. Pečivo není suché a i druhý den chutná velmi dobře.
Obrázek k receptu s názvem Stačilo je upéct jednou: Rohlíky z majonézového těsta si získají každého svou jemností, vláčností a snadnou přípravou

Obrázek k receptu s názvem Stačilo je upéct jednou: Rohlíky z majonézového těsta si získají každého svou jemností, vláčností a snadnou přípravou

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Stačilo je upéct jednou: Rohlíky z majonézového těsta si získají každého svou jemností, vláčností a snadnou přípravou
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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