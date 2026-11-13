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Hokejisté Karlových Varů prohráli doma se Spartou 1:3

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Hokejisté Sparty zvítězili v utkání 18. extraligového kola na ledě Karlových Varů 3:1. Pražané vedli v osmé minutě už 2:0, bodovali naplno potřetí za sebou a mají v dosahu první čtyřku. Domácí naproti tomu ztratili čtyři z posledních pěti utkání, doma vyšli naprázdno třikrát po sobě.
Hokejisté Karlových Varů prohráli doma se Spartou 1:3

Hokejisté Karlových Varů prohráli doma se Spartou 1:3

Zdroj: HC Sparta Praha
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 20:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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