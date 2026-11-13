Kometa padla v Pardubicích. Brňané si odvezli porážku 2:6

Dva góly a asistenci zaznamenal v dresu vítězů obránce Jan Košťálek. Před zápasem zraněný kapitán Pardubic Lukáš Sedlák společně s Patrikem Poulíčkem pokřtili knihu mapující mistrovskou sezonu Dynama. Pardubický klub zároveň přivítal útočníka Tomáše Vondráčka, který v tomto ročníku přestoupil do Komety, zaplněné tribuny ho ocenily potleskem.
Už po 26 sekundách se poprvé vylučovalo, když na trestnou lavici zamířil Pospíšil, ale zanedlouho ho následoval domácí Tomášek. První gól přesto padl v nerovnovážném počtu hráčů na ledě. Při přesilovce Komety chyboval v deváté minutě za brankou brankář Komety Rabčan, jehož nepovedenou rozehrávku zachytil Mandát a zamířil přesně. I hosté si vytvořili slibné příležitosti, jenže Willa v úvodní třetině nepřekonali.
Druhá třetina začala šancí Smejkala, který neskóroval. Hosté vyrovnali ve 23. minutě, když se v přesilovce prosadil Pospíšil. V početní výhodě si pak zahráli i Pardubičtí, dvakrát střílel Červenka, ale Rabčana nepřekonal. To se povedlo až Sobotkovi, jenž zblízka po ideální přihrávce Kondelíka vrátil Dynamu vedení.
Na druhé straně pak byl blízko gólu Flek, jenže Will si s jeho zakončením poradil. Pardubický brankář pak ve 37. minutě po střele Kuska zneškodnil i dorážku Tomáše Zohorny. Ještě ve druhé třetině se za Dynamo trefil Kaut, který velmi přesnou dělovkou zvýšil na 3:1. Ale to nebylo vše, za hosty kontroval Brabenec.
Pardubicím se vydařil nástup do třetího dějství, když po střele Košťálka uklidil Tomášek puk do brněnské branky. Ještě lépe pro Pardubic to vypadalo ve 46. minutě, kdy domácí bleskově využili další přesilovku. Za pouhých pět sekund se střelou od modré čáry prosadil Košťálek.
Stejný střelec se trefil o pět minut později ještě jednou. Tentokrát už překonal brankáře Stezku, jenž vystřídal po pěti inkasovaných gólech Rabčana. Na druhé straně neuspěl v zakončení Král, který ujel na Willa při návratu z trestné lavice na led. Pardubičtí už čtyřgólové vedení uhájili až do konce duelu.
HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)
Branky a nahrávky: 9. Mandát, 29. Sobotka (Kondelík, Čerešňák), 38. M. Kaut (Gazda), 41. Tomášek (Košťálek, Červenka), 46. Košťálek (Červenka, M. Stránský), 51. Košťálek (M. Stránský, Smejkal) - 25. K. Pospíšil (Zábranský, F. Král), 39. Brabenec (Kučeřík, Kunc). Rozhodčí: Kika, Šír - Thuma, J. Svoboda. Vyloučení: 5:7. Využití: 3:1. V oslabení: 1:0. Diváků: 9938.
Sestavy:
Pardubice: Will - M. Tourigny, Ludvig, Čerešňák, Košťálek, Gazda, Ščotka, T. Dvořák - Mandát, Sobotka, Červenka - M. Stránský, Tomášek, Smejkal - Lauko, T. Nosek, Poulíček - M. Kaut, Kondelík, Kelemen. Trenér: Pešán.
Brno: Rabčan (46. Stezka) - Zábranský, Kučeřík, Witkowski, F. Král, D. Mikyska, Nedomlel, Gulaši - Flek, Cingel, K. Pospíšil - Kollár, Ilomäki, A. Zbořil - H. Zohorna, Brabenec, Kunc - Vondráček, T. Zohorna, Kusko. Trenér: Zábranský st.