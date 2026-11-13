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Kometa padla v Pardubicích. Brňané si odvezli porážku 2:6

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Dennívýzva
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Hokejisté Pardubic v utkání 18. kola extraligy vyhráli nad Brnem 6:2, vybojovali třetí vítězství za sebou a udrželi šestibodový odstup za vedoucím Třincem. O druhé výhře nad Kometou v tomto ročníku rozhodl obhájce titulu definitivně až ve třetí třetině, Východočeši ji vyhráli 3:0.
Kometa padla v Pardubicích. Brňané si odvezli porážku 2:6

Kometa padla v Pardubicích. Brňané si odvezli porážku 2:6

Zdroj: Thomas Gažda
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 20:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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