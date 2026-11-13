Mountfield se výhry nedočkal ani doma. Plzni podlehl 1:2

Plzeň šla do vedení už v šesté minutě, kdy se do Lvovy přihrávky opřel lotyšský obránce Rubins a jeho prudkou střelu si do branky srazil Vála. Indiáni byli na ledě živějším týmem, domácím navíc nepomohl ani bojkot fanoušků v "kotli", kteří po pěti minutách utichli až do konce první třetiny. Protestovali proti tomu, že královéhradecký klub přivedl do kádru právě Válu jako dalšího bývalého hráče Pardubic namísto velkého oblíbence příznivců McCormacka.
Brankář Škorvánek zůstával v permanenci, nejlepší zákrok si připsal proti dorážce Mikka Petmana. Na druhé straně přestřelil v přesilovce z výborné pozice Radil. Po dalším skvělém zásahu Škorvánka ve 23. minutě nedokázal domácí gólman přikrýt kotouč, k němuž se dostal Lev, obkroužil branku a snadno do ní puk zasunul.
V dalších šancích Škodovky trefil Filip tyčku a Strnad bekhendovou kličkou ztroskotal na Škorvánkovi. Také Mountfield si nicméně vytvářel větší počet možností, a to včetně dvacetiletého debutanta Lukáše Krále. Před druhou přestávkou už domácí prolomili Malíkovo kouzlo, jakmile Radil vyslal do úniku Pavlíka a ten si po brankářově zákroku vlastní střelu dorazil.
Hosté si mohli vzít dvoubrankový náskok zpět zkraje třetí třetiny, kdy málem využili zaváhání hradecké defenzivy. Rubins však tečoval kotouč vedle branky, Teplý trefil horní tyčku a Schleiss po Kochově chybě neprostřelil Škorvánka z mezikruží. Poté už Plzni stačilo koncentrovat se na obranu a soupeře do vyložených šancí nepouštěla. Velmi dobře zvládla i závěrečnou hru Východočechů bez brankáře.
Hradec Králové - Plzeň 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
18. kolo hokejové extraligy:
Mountfield Hradec Králové - HC Škoda Plzeň 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 39. R. Pavlík (Radil, Pláněk) - 6. Rubins (Jakub Lev, N. Malík), 23. Jakub Lev. Rozhodčí: Stano (SR), Mejzlík - Frodl, Štěpánek. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 4036.
Sestavy:
Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Kalina, Vála, A. Koch, Pláněk, Vukojevic, Mudrák - Radil, Miškář, R. Pavlík - Jergl, Kevin Klíma, Nenonen - P. Zdráhal, R. Kousal, Kohout - L. Král, Čacho, Pilař. Trenér: T. Martinec.
Plzeň: N. Malík - Robertson, Rubins, J. Chromiak, J. Jeřábek, Merežko, Malák, A. Čech - Schleiss, Lalancette, Teplý - L. Strnad, M. Filip, Měchura - M. Petman, V. Petman, D. Simon - I. Sedláček, Jakub Lev, O. Rohlík - Titlbach. Trenér: Veber.