Sparta vyhrála v Karlových Varech 3:1 a připsala si třetí vítězství v řadě

O čtyři hráče oslabený tým Energie začal proti Spartě ustrašeně a brzy přišel trest. Ve třetí minutě otevřel skóre Vesalainen, který našel skulinku nad pravým ramenem Frodla. V osmé minutě se do přečíslení dostala dvojice Dzierkals, Michálek a prvně jmenovaný i za pomoci tyčky navýšil vedení Pražanů na rozdíl dvou branek.
Po druhé obdržené brance se do tempa dostali i domácí, ale bez gólového efektu. Největší šance si vytvořil Sapoušek, při samostatném úniku ho však vychytal Kovář a další jeho příležitost zastavila tyčka hostující branky. Do úvodního dějství nastoupil za domácí ve třetí formaci i junior Rustamchonov, první hráč Uzbekistánu hrající extraligu.
Na začátku druhé dvacetiminutovky si Západočeši vytvořili gólovou příležitost ve vlastním oslabení, kdy se před Kováře dostal Minárik, ale ani nadvakrát nedokázal výborně chytajícího gólmana Sparty překonat. Na druhé straně byli v polovině utkání nejblíže třetí brance Shore a Blümel, i Frodl byl však pozorný.
Západočechy dostal zpátky do zápasu ve 32. minutě Jones, který přesnou střelou z křídla vymetl roh sparťanské branky. Povzbuzení domácí se dostali do tlaku, ale Tomek, Sapoušek ani Kočí srovnat průběžné skóre nedokázali.
Atraktivní hokej z obou stran pokračoval i ve třetí třetině. Hráči z lázeňského města se snažili vyrovnat, ale Sparta náskok uhájila. V 52. minutě se nejdříve trefil Daníček, domácí střídačka si vzala úspěšnou výzvu na nedovolené bránění karlovarskému brankáři a gól neplatil. Potřetí se nakonec Sparta prosadila v 59. minutě zásluhou Sekáče do prázdné branky při neúspěšné karlovarské power play.
BYD Energie Karlovy Vary - HC Sparta Praha 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 32. N. Jones (Bambula, Mamčics) - 3. Vesalainen, 8. Dzierkals (M. Michálek), 59. Sekáč (Dzierkals, Shore). Rozhodčí: Cabák, Vrba - Gerát, Zíka. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 5648.
Karlovy Vary: Frodl - M. Kočí, Josef Myšák, Mamčics, Winberg, Eronen, Dyk - Bambula, N. Jones, Šťastný - P. Tomek, Černoch, Sapoušek - Rustamchonov, Jiskra, Minárik - Koffer, M. Váňa, T. Redlich. Trenér: Patera.
Sparta: Jakub Kovář - Rutta, M. Michálek, Sirota, Mašín, N. Seppälä, Krejčík, Tomov - P. Kousal, Shore, Sekáč - Blümel, M. Špaček, Daníček - Řepík, Hradec, Dzierkals - J. Pospíšil, Vesalainen, M. Procházka - O. Najman. Trenér: P. Augusta.