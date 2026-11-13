Inkognito režim u 6 oblíbených aplikací má své výhody, jen ho nikdo nepoužívá. Zapnout jde jednoduše

Šest populárních aplikací nabízí funkce, které vám umožní omezit viditelnost vaší aktivity. Někdy ji skryjí před ostatními uživateli, jindy zabrání jejímu ukládání do historie nebo ovlivňování doporučovacího algoritmu. Problém je, že se tyto funkce v každé službě jmenují jinak, najdete je na odlišných místech a málokdo ví, že vůbec existují. Přitom jejich zapnutí většinou zabere jen několik kroků. Pod pojmem „inkognito“ se ale u každé služby skrývá jiná úroveň ochrany soukromí. A právě to je důležitější než samotné zapnutí příslušné funkce.
Tři typy soukromí, šest různých přístupů
Všech šest aplikací lze rozdělit do tří kategorií podle toho, co jejich funkce pro ochranu soukromí skutečně nabízí:
Dočasná anonymní relace – YouTube a Google Maps. Zapnete anonymní režim a po dobu jeho aktivace se vybrané aktivity neukládají do historie vašeho účtu. YouTube navíc automaticky ukončí anonymní relaci po 90 minutách nečinnosti. Google Maps fungují podobně, ale rozsah omezení se liší. Soukromá relace nebo skrytí aktivity – Spotify a Instagram. Spotify nabízí soukromou relaci (Private Session), která dočasně vypne sdílení poslechu s přáteli a zabrání tomu, aby se daná relace promítla do doporučení nebo ročního přehledu Spotify Wrapped. Instagram umožňuje vypnout stav aktivity (Activity Status), takže ostatní neuvidí zelenou tečku signalizující, že jste právě online. Zpětná správa historie místo prevence – Netflix a Hulu. Ani jedna z těchto služeb nenabízí klasický režim, po jehož zapnutí byste byli neviditelní. Místo toho můžete dodatečně skrýt konkrétní tituly z historie sledování. Tím je odstraníte také z některých přehledů, například z rozkoukaných pořadů, a omezíte jejich vliv na doporučování dalšího obsahu.
Rozdíl je zásadní. YouTube a Google Maps umožňují omezit ukládání aktivity už během jejího používání, zatímco Netflix a Hulu řeší především její zpětnou úpravu.
Kde to najdete a jak to zapnout
YouTube: Klepněte na profilovou fotku v pravém horním rohu a vyberte možnost „Zapnout anonymní režim“. Pokud se vám tato volba nezobrazuje přímo, může být dostupná v nabídce účtu. Celou nápovědu YouTube najdete v češtině.
Google Maps: Klepněte na profilovou fotku a zvolte „Zapnout anonymní režim“. Během jeho používání se neaktualizuje časová osa, vyhledávaná místa se neukládají do historie účtu a Mapy nepřizpůsobují výsledky podle vaší dosavadní aktivity. Podrobnosti najdete v české nápovědě Map Google.
Spotify: V mobilní aplikaci otevřete profil a přejděte do Settings and privacy > Privacy and social > Private Session. Na počítači stačí kliknout na profilovou fotku a vybrat Private session. Pozor, soukromá relace se automaticky ukončí po šesti hodinách nebo po restartování aplikace. Spotify tento časový limit podrobněji nevysvětluje. Důležitý je také fakt, že nastavení se může projevit i na dalších zařízeních připojených k účtu, například na televizoru nebo reproduktoru. To je praktické zejména v domácnostech, kde se účet používá na více zařízeních.
Instagram: Otevřete Profil > menu > Messages and story replies > Show activity status a vypněte příslušnou volbu. Funkce je ukrytá v nastavení zpráv, takže ji lze snadno přehlédnout. Pozor ale na její omezení: skryje pouze informaci o vaší online přítomnosti před ostatními uživateli. Samotný Instagram o vaší aktivitě ví i nadále.
Netflix: V prohlížeči otevřete Account > Profiles > váš profil > Viewing activity. U každého titulu najdete možnost jeho skrytí z historie. Případně můžete zvolit „Hide all“ a skrýt celou historii sledování. Změna se nemusí na všech zařízeních projevit okamžitě a její synchronizace může trvat až 24 hodin.
Hulu: V sekci Home nebo Watch History vyberte u konkrétního titulu možnost „Remove“. Podle oficiálního oznámení by po odstranění titulu z historie neměl být nadále zohledňován při doporučování obsahu. Hulu je však služba určená především pro americký trh a v Česku není oficiálně dostupná. Navíc v roce 2026 přesouvá většinu historie sledování a doporučování do Disney+, takže význam samostatného rozhraní Hulu postupně klesá. Před kým vás to vlastně chrání
Tady se dostáváme k nejdůležitějšímu rozlišení. Funkce označované jako inkognito mohou chránit soukromí ve třech různých rovinách. Každá služba přitom nabízí jinou kombinaci těchto možností:
Služba Před ostatními lidmi Před algoritmem Před provozovatelem YouTube ✓ ✓ ✗ Google Maps ✓ ✓ ✗ Spotify ✓ ✓ (dočasně) ✗ Instagram ✓ ✗ ✗ Netflix ✓ ✓ (zpětně) ✗ Hulu ✓ ✓ (zpětně) ✗
Žádná z těchto funkcí vás neudělá neviditelnými pro samotnou společnost, která službu provozuje. Google ve své dokumentaci výslovně upozorňuje, že anonymní režim v Mapách neznamená anonymitu vůči poskytovateli internetu, jiným aplikacím ani dalším službám Googlu. Podobně to vysvětluje i Chrome: anonymní režim pomáhá především před ostatními lidmi, kteří používají stejné zařízení. Neznamená však, že vás nepoznají navštívené weby nebo správce sítě.
A co GDPR?
Evropská komise výslovně uvádí, že nařízení je technologicky neutrální a vztahuje se mimo jiné na IP adresy, lokační údaje a identifikátory zařízení. Zapnutí inkognito režimu uvnitř aplikace tedy neznamená, že se přestanou zpracovávat vaše osobní údaje. Mění se především to, jaké informace se ukládají do historie účtu a jak se následně používají. Kdy to má skutečný smysl
Tyto funkce jsou nejpřínosnější ve dvou situacích. První nastává při používání sdílených zařízení, jako je tablet v obývacím pokoji, rodinný notebook nebo společný účet na Spotify. Díky nim můžete omezit, aby ostatní uživatelé viděli, co jste sledovali nebo poslouchali.
Druhou situací je ochrana doporučovacího algoritmu. Když si například chcete na YouTube pustit dětské video nebo na Spotify vyzkoušet hudební žánr, který běžně neposloucháte, můžete zabránit tomu, aby se tato aktivita promítla do vašich dalších doporučení. Nemusíte si tak na několik týdnů „rozhodit“ celý feed.
Nejmenší ochranu naopak nabízejí funkce, které pouze skrývají vaši aktivitu před ostatními uživateli. Vypnutí zelené tečky na Instagramu je sice užitečné, pokud nechcete ostatním ukazovat, kdy jste online, ale vaše data před samotnou platformou nijak neskrývá.
Všech šest funkcí existuje a většinu z nich lze zapnout během několika sekund. Je ale důležité vědět, že pod jedním pojmem se skrývá šest různých způsobů ochrany soukromí. A ne všechny poskytují stejnou úroveň anonymity.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman