ŘÍJEN 2026: Dopravní peklo, Hruškova jedenáctka a narvaný Svoboďák

ŘÍJEN 2026: Dopravní peklo, Hruškova jedenáctka a narvaný SvoboďákPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
ŘÍJEN 2026: Dopravní peklo, Hruškova jedenáctka a narvaný SvoboďákZdroj: Nicolas Rosier, Anna Pospíšilová
Článek byl publikován 02.11.2026 08:30
Hokejisté Brna porazili v 17. kole extraligy na svém ledě Olomouc 3:2 a zdolali Hanáky i podruhé v sezoně....
Na jihomoravských silnicích se v říjnu stalo 451 dopravních nehod, meziročně o 49 méně. Při nehodách nikdo...
Odvaha v rozhodujících chvílích jim pomohla zachránit lidské životy. Jihomoravští hasiči ocenili šest lidí,...
Studenti, pracovníci veřejnoprávních médií i další podporovatelé vyjdou v úterý do ulic Brna. Několik akcí...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
- Městský logoped, opravy i větší zapojení dětí. Matonohová popsala plány pro Brno
- Hokejisté Brna porazili Olomouc 3:2, dva góly dal kapitán Flek
- Policie evidovala v říjnu na jižní Moravě méně nehod než loni. Nikdo při nich nezemřel
- Hrdinové všedních dnů. Jihomoravští hasiči ocenili ty, kteří druhým zachránili život