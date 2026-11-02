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ŘÍJEN 2026: Dopravní peklo, Hruškova jedenáctka a narvaný Svoboďák

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Bizarní situace v brněnském hotelu, brutální vražda, volební výsledky i dopravní chaos. Redakce Brněnské Drbny v říjnu přinesla řadu silných příběhů, politických zvratů i zajímavostí. Připomeňte si, co všechno se na jihu Moravy v uplynulém měsíci událo.
ŘÍJEN 2026: Dopravní peklo, Hruškova jedenáctka a narvaný Svoboďák

ŘÍJEN 2026: Dopravní peklo, Hruškova jedenáctka a narvaný Svoboďák

Zdroj: Nicolas Rosier, Anna Pospíšilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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