Horor v brněnském hotelu. Turistu vyděsil muž ukrytý pod postelí

Horor v brněnském hotelu. Turistu vyděsil muž ukrytý pod postelíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Horor v brněnském hotelu. Turistu vyděsil muž ukrytý pod postelíZdroj: Korn-ek Thummarukkit
Článek byl publikován 02.10.2026 13:00
O prvním říjnovém víkendu to v Brně a okolí ožije naplno. Vyrazit můžete za světelným uměním do ulic, na...
Cesta do porodnice se pro nastávající rodiče změnila v boj s časem. Jejich auto uvízlo v koloně a budoucí...
Více než milion lidí v Česku trápí onemocnění, které mimo jiné poškozuje kloubní chrupavku. Brněnští lékaři...
Bronzovou medaili si mažoretky z Brněnska přivezly z polského mistrovství světa. Za kovem stojí měsíce...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
- Která místa máte rádi a kde vás něco trápí? Brno znovu tvoří pocitovou mapu
- Kam o víkendu na jižní Moravě? Za světelným uměním, architekturou či na dostihy
- Kolona zkomplikovala cestu do porodnice. Policisté rodičům razili cestu Brnem
- Bolestivé klouby trápí milion Čechů, nadějí je chrupavka od zemřelého dárce