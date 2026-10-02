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Horor v brněnském hotelu. Turistu vyděsil muž ukrytý pod postelí

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Dennívýzva
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Scénu jako z hororového filmu si prožil zahraniční turista, který se ubytoval v pětihvězdičkovém hotelu v centru Brna. Pod postelí v jeho pokoji se ukrýval neznámý muž, prozradily ho až vyčnívající prsty. Zatímco vyděšený host běžel pro pomoc, vetřelec utekl.
Horor v brněnském hotelu. Turistu vyděsil muž ukrytý pod postelí

Horor v brněnském hotelu. Turistu vyděsil muž ukrytý pod postelí

Zdroj: Korn-ek Thummarukkit
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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