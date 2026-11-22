Ještě pět kol před koncem ztrácel Dalian Yingbo na čelo čínské ligy tolik, že s ním nikdo vážně nepočítal. Pak přišla série pěti výher, poslední kolo, výhra 3:1 a titul rozhodnutý vzájemnými zápasy. Uprostřed toho všeho stál třiatřicetiletý Nicolae Stanciu. Když jsme se ho po oslavách zeptali na budoucnost, odpověděl, že se ještě nerozhodl. O Česku ale řekl něco, co slávisté rádi slyší: „Nevím, co si pro mě budoucnost připravila, ale v České republice si pro sebe dokážu představit jedině Slavii.“ Od té doby se situace posunula. Stanciu se z Dalianu veřejně rozloučil a rumunská média už mají jasno, kam má namířeno. Pražská stopa tím ale nezmizela.
Co Stanciu o Slavii řekl
Rumunský záložník mluvil o Edenu bez vytáček. „Ve Slavii mám spoustu přátel a stále jsem v kontaktu s Houšťou i dalšími hráči. Jsem šťastný, že jsou zpátky v Lize mistrů, a pozorně je sleduji,“ řekl pro SportyŽivě.cz. Houšťou myslí Zdeňka Houšteckého, další jména neuvedl.
Na adresu současného týmu Jindřicha Trpišovského přidal i hodnocení: „Jsou zdaleka nejlepším týmem v České republice a mám velkou radost, když vyhrávají.“
Návrat do Ligy mistrů opravdu není zdvořilostní fráze. Slavia hraje ligovou fázi ročníku 2026/27 jako český mistr a Stanciu, který s ní do elitní soutěže sám postupoval, ji sleduje zpovzdálí.
Kontakt s lidmi z klubu ovšem neznamená přestupové jednání. Stanciu nic takového netvrdil a Slavia se k jeho aktuálním slovům veřejně nevyjádřila. Jeho věta je spíš vyznání a zároveň vymezení: pokud někdy Česko, tak jedině červenobílá. Pro klub, který se s ním před necelými pěti lety loučil jako s oblíbencem tribun, je to signál, jaký se neslyší často.
Zázrak v Dalianu
Proč Stanciu teď mluví o fotbale skoro jako o vyznání víry, ukazuje závěr čínské sezony. Podle shrnutí, které zveřejnila
Asijská fotbalová konfederace, vedlo Chengdu Rongcheng pět kol před koncem o čtrnáct bodů. Dalian pak vyhrál všechno, co hrál. Chengdu za stejnou dobu uhrálo jediný bod.
V posledním kole porazil Dalian Tianjin Jinmen Tiger 3:1, Chengdu padlo se Shandongem 2:3. Oba týmy skončily na 52 bodech a titul připadl Dalianu díky lepší bilanci ze vzájemných zápasů.
„Myslím, že to začalo poté, co Chengdu doma prohrálo s Tianjinem 0:1 a my jsme svůj zápas vyhráli. Začali jsme cítit, že by to mohlo být možné,“ popsal Stanciu. Klíčem byla výhra přímo na hřišti rivala. „Nikdo nám nevěřil, ale nakonec jsme dokázali udělat zázrak pro naše fanoušky, město i fotbal obecně.“
Jeho podíl na zázraku nebyl symbolický:
Soutěž Zápasy Góly Asistence Čínská liga 2026 27 10 5 Všechny soutěže 30 13 5
Podle statistik společnosti Opta odehrál v lize 2 295 minut, tedy prakticky všechno. V titulovém zápase zůstal na hřišti 87 minut.
Titul postavil nad všechno, co v kariéře vyhrál, včetně trofejí z Prahy. „Je těžké to porovnávat. Oba týmy miluji a také v Praze jsem se cítil úžasně. Jenže v Dalianu žije osm milionů lidí, kteří žijí fotbalem, a přijali mě jako jednoho z nich.“
Loučení s Čínou a cesta domů
Věta „ještě jsem se nerozhodl“ vydržela jen pár dní. Dne 20. listopadu Stanciu podle serveru GOLAZO.ro zveřejnil na Instagramu rozlučkový vzkaz Dalianu. Napsal v něm, že některá rozhodnutí jsou „větší než fotbal“. Nový klub zatím neoznámil.
Rumunská média ho ale mezitím posílají domů. Server
Digi Sport 18. listopadu psal o třech nabídkách ze SuperLigy: Universitatea Kluž, Universitatea Craiova a FCSB. Sám Stanciu tehdy řekl, že rozhodnutí má „v hlavě“, ale chce ho ještě probrat s rodinou. Podle Digi Sportu má mít dohodnutou smlouvu s Kluží od ledna 2027 na rok a půl s opcí. Roli by mohla hrát i geografie: Kluž leží nedaleko jeho rodné Alby Iulie.
Hráčský agent Giovanni Becali pro Orange Sport tvrdí, že Stanciu odmítl čínský kontrakt kolem 62 milionů Kč za sezonu a míří „domů“, právě do Kluže. Oficiální potvrzení od klubu ani od hráče zatím chybí, částky pocházejí z mediálních a agentských vyjádření.
Načasování dává smysl. Rumunské zimní přestupní období se otevírá 12. ledna 2027 a SuperLiga se po pauze rozbíhá 16. a 17. ledna. Hráč by tedy mohl naskočit prakticky okamžitě.
Podle nás je to nejpravděpodobnější scénář pro nejbližší měsíce. Slavia v něm figuruje jako citová a reputační volba pro české prostředí, ne jako lednová destinace.
Sparťan, který dobyl Eden
Stanciova věta váží víc i kvůli tomu, jakou cestou do Edenu přišel. V roce 2018 oblékal dres Sparty a podle klubového profilu dal v lize deset gólů a přidal deset asistencí. Po krátké odbočce do Saúdské Arábie přestoupil v létě 2019 do Slavie. Sama Slavia jeho příchod označila za jeden z nejkontroverznějších v klubové historii.
Kontroverze nevydržela dlouho. Když v únoru 2022 odcházel do Wuhan Three Towns,
oficiální web Slavie připomínal ligové tituly, pohár, postup do Ligy mistrů i jeho roli v evropských večerech proti Leicesteru a Rangers. Z bývalého sparťana se stal jeden z miláčků tribun, a to díky gólům a asistencím v zápasech, na kterých záleželo.
Proto jeho vyznání na Letné nikoho nepotěší. Návrat do Slavie by u fanoušků Sparty nejspíš znovu otevřel téma přeběhlíka. Na druhé straně Prahy už jednou ukázal, že minulost dokáže přehrát výkonem.
Touha vrátit se navíc není nová. Už na podzim 2022 jeho agent Pavel Zíka pro Seznam Zprávy uvedl, že Stanciu chce zpátky do Slavie. V lednu 2025 pak podle Ruik.cz Jaroslav Tvrdík na síti X napsal, že Stancia v klubu milují, ale o návratu jednat neplánují. Jde o starší vyjádření, které nelze automaticky přenést do dnešní situace. Ukazuje ale, že vztah je oboustranně vřelý a obchodně opatrný.
Dával by Stanciu ve Slavii smysl?
Teoreticky by případný český návrat připadal na zimní přestupní okno, které v Česku běží od 16. ledna do 12. února 2027. Prakticky dnes nic nenaznačuje, že by Slavia o takovém kroku uvažovala.
Sportovně by ale nešlo o hráče na odpis. Odehraná sezona bez výpadků, dvouciferný počet ligových gólů a kreativita, jaká se ve finiši titulových bojů vyplácí. Takový profil by se v české lize uplatnil v kterémkoli týmu. Kromě gólů nabízí i standardky a zkušenost z velkých zápasů.
V současné Slavii by ovšem narazil na zavedenou ofenzivní osu, ve které má podle UEFA klíčové místo Lukáš Provod. Trpišovského tým navíc staví na intenzitě a běhu, a to je pro třiatřicetiletého záložníka jiná zátěž než role lídra v Dalianu. Dá se čekat, že pokud by se někdy jednalo, šlo by spíš o kratší angažmá s jasně vymezenou rolí než o návrat hvězdy do základní sestavy.
Na tom ale teď tolik nezáleží. Stanciu neřekl, že se vrací. Řekl, že pokud Česko, tak jedině Slavie, a v Edenu to slyšeli.
Kluž, Craiova nebo FCSB můžou mít jeho podpis už v lednu. Eden má něco, co se smlouvou podepsat nedá: telefonní číslo, na které Stanciu po letech pořád volá.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl