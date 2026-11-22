Bez vánočky by Vánoce v mnoha domácnostech nebyly úplné. V obchodech je jich před svátky plno, některé vypadají docela lákavě, jenže domácí je pořád jiná liga. Tu vůni doma pečené vánočky z kupované prostě nedostanete. Nejdřív se z trouby ozve máslo, pak citronová kůra a nakonec sladší nádech rumových . Tahle verze z rozinek omládku se mi v kuchyni osvědčila nejspolehlivěji: těsto je lehké, dobře kyne a vánočka zůstává vláčná i další den. Pokud na ni tedy vůbec něco zbyde.
Na téhle
vánočce mám ráda hlavně to, že není těžká. U sladkého se někdy stane, že je po upečení hutné, místy až mazlavé. Tady kynutého těsta omládek a menší dávka droždí udělají dost práce za vás. Těsto má čas, nikam se netlačí, a ve střídce je to pak znát. U nás se většinou začne krájet ještě trochu vlažná. Přiznám se ale, že druhý den, když je dobře zabalená v utěrce, mi chutná možná ještě víc.
Můj tip z kuchyně: Jestli vánočka při pečení nahoře praskne, často jí před troubou chybělo ještě pár minut kynutí. Někdy za to může i moc utažené pletení nebo příliš prudký začátek pečení. Prameny proto nechávám raději volnější. A před vložením do trouby do těsta jemně zatlačím prstem. Když se důlek vrací pomalu, ne okamžitě, je čas péct. Vánočka patří k českým svátkům už po generace
Vánočka je v českých domácnostech sváteční stálice. Pro někoho patří k vánočnímu ránu, pro jiného na štědrovečerní stůl, někde se peče už s předstihem a pak se hlídá, aby nezmizela dřív. Tradičně se plete z více pramenů, často z devíti, takže na stole působí slavnostně a bohatě. V běžné kuchyni se ale bez výčitek pečou i jednodušší vánočky z pěti nebo šesti pramenů. A dost často je praktičtější udělat dvě menší místo jedné velké. Dělám to tak také, protože se s nimi líp manipuluje a propečení bývá rovnoměrnější. Recept na nadýchanou máslovou vánočku
Počet porcí: 2 menší vánočky Ingredience pro přípravu 250 g hladké mouky 250 g polohrubé mouky 120 g cukru 100 g másla 225 g vlažného mléka 2 žloutky 20 g čerstvého droždí 30-50 g rozinek 30 g rumu 30-50 g mandlí 4-5 g soli kůra z 1/2 citronu 1 špetka muškátového oříšku Potření a posypání: 1 bílek 1 lžíce vody nebo mléka 2-3 lžíce plátků mandlí Postup přípravy vynikající máslové vánočky
1.
Rozinky dejte jako první do rumu. Stačí jim i kratší namočení, ale několik hodin je samozřejmě lepší. Když vím, že budu péct ráno, připravím si je už večer a ráno je jedna věc z hlavy.
2.
Máslo vyndejte z lednice včas. Má být měkké, ne tekuté. Rozpuštěné nebo horké máslo těstu nesvědčí a práce s ním je pak zbytečně horší.
3. Na
omládek rozmíchejte 10 g čerstvého droždí, 100 g hladké mouky, 100 g vlažného mléka a 20 g cukru. Nechte ho stát asi 20 až 30 minut, dokud směs nezačne pracovat a nahoře se neobjeví bubliny. Do finálního těsta už další droždí nepřidávejte.
4. Do mísy nasypte zbylou
mouku, přilijte zbytek mléka a přidejte cukr, žloutky, sůl, citronovou kůru, muškátový oříšek a připravený omládek. Vypracujte hladké těsto. Pokud míříte na opravdu jemnou střídku, můžete použít jen hladkou mouku.
5. Do hotového hladkého těsta postupně zapracujte
máslo. Nepůjde to za půl minuty, chce to chvíli trpělivosti. Až bude těsto znovu pružné a vláčné, vmíchejte rozinky i se zbytkem rumu a případně také mandle. Krátká pauza 15 až 20 minut mezi mícháním těstu prospěje, povolí a pak se lépe hněte. Knyutí
6. Mísu zakryjte a těsto nechte kynout přibližně
1,5 až 2 hodiny. U těsta s omládkem klidně počítejte s 2,5 až 3 hodinami. Objem by se měl téměř zdvojnásobit. Tohle není část receptu, kterou se vyplatí zkracovat.
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7. Vykynuté těsto rozdělte na
9 dílů. Poslední 2 díly udělejte o něco menší, přijdou nahoru. Ze čtyř dílů spleťte spodní patro vánočky. Prameny neutahujte příliš pevně, při dalším kynutí ještě potřebují místo.
8. Spodní spletený díl přeneste na plech s
pečicím papírem a hranou dlaně do něj uprostřed udělejte mělkou rýhu. Ze tří dalších dílů spleťte cop, položte ho na základ a také ho jemně promáčkněte. Poslední dva prameny stočte do spirály, posaďte nahoru a konce zasuňte pod vánočku.
9. Upletenou vánočku nechte znovu kynout. Podle teploty v kuchyni to zabere
30 až 90 minut, u omládku klidně i 2 hodiny. Tady se dost často rozhoduje, jestli bude po upečení hladká, nebo se nahoře roztrhne. Foto: Cooky.cz, Zapletenou vánočku nechte znovu kynout až cca 2 hodiny. Troubu předehřejte na 180 °C
10. Vánočku potřete
bílkem rozšlehaným s vodou nebo mlékem a posypte plátky mandlí.
11.Vložte ji do trouby a hned stáhněte teplotu na
160 °C. Pečte zhruba 40 minut. Propečení zkontrolujte špejlí; píchněte ji mezi spletené části, kde bývá těsta nejvíc.
12. Upečenou vánočku přendejte na mřížku a nechte vychladnout. Podávat ji můžete s
máslem, kakaem nebo domácí marmeládou. Zabalená v utěrce zůstane vláčná i do druhého dne. Foto: Cooky.cz, Upečenou vánočku nechte vychladnout na mřížce. Tipy redakce a pár rad na závěr: máslová vánočka Volnější pletení: Když jsou prameny utažené příliš, těsto při kynutí nemá kam jít. Vánočka pak může popraskat na povrchu, i když uvnitř bude upečená dobře. Rozinky bez vysušení: Rum není jen kvůli vůni. Rozinky v něm změknou a po upečení nejsou v těstě jako suché tvrdší kousky. Dvě menší místo jedné velké: V domácích podmínkách je to často jistější řešení. Menší vánočky se méně rozjíždějí, snáz se přenášejí a pečení se lépe hlídá. Hladká mouka pro jemnější střídku: Směs hladké a polohrubé mouky funguje spolehlivě. Pokud ale chcete výsledek ještě jemnější, sáhněte jen po hladké mouce.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková