Ester Geislerovou si diváci pamatují především jako krásnou, ale pořádně protivnou Martu ze Snowboarďáků. Za sebou má zajímavou uměleckou kariéru, dvě děti a jedno nevydařené manželství.
Ester Geislerová možná nikdy nedosáhla takové herecké popularity jako její starší sestra Aňa, přesto má na svém kontě řadu zajímavých rolí a rozhodně nezůstává jen ve stínu slavnější sestry. Na In-Lifestyle nás zaujalo, jak pestrou životní cestu má za sebou.
Od Snowboarďáků k vlastní herecké a umělecké cestě
Ester se před kamerou objevovala už od dětství. Zahrála si například ve filmu Král Ubu a později také v dramatu Krev zmizelého. Po úspěchu Snowboarďáků ale na několik let upozadila hereckou kariéru a věnovala se studiu na Akademii výtvarných umění. Jak sama v rozhovoru pro Novinky přiznala, po střední grafické škole ji lákala nová média, protože v sobě spojovala výtvarné umění a film. Herectví ovšem z jejího života nezmizelo. Později se objevila například v romantické komedii LOVEní nebo ve filmu Dvě nevěsty a jedna svatba. Vedle toho se věnuje výtvarné tvorbě a společně s Josefínou Bakošovou stojí za populárním projektem Terapie sdílením, který se zaměřuje na mezilidské vztahy a komunikaci.
Její soukromý život se začal poměrně brzy ubírat rodinným směrem. Už ve 21 letech se provdala za filmového architekta Jana Kadlece a krátce nato se jim narodila dvojčata, syn Jan Etienne a dcera Mia Rosa. Mateřství pro ni znamenalo velkou životní změnu, kvůli které na dva roky přerušila vysokoškolské studium.
Štěpán Kozub rozčílil známé tváře vtipem o dětech ze speciální školy: K Leitgeb se přidala i Bočanová
„Trochu mi ale chyběl takový ten bezstarostný studentský život. Z ateliéru si šli moji kamarádi někam sednout, já spěchala vyzvednout děti do školky, vařit večeři a uspávat. Byla jsem s dětmi šťastná, ale občas jsem si připadala izolovaná,“ svěřila se, co obnášelo brzké těhotenství. Manželství nakonec po několika letech skončilo rozvodem. Bývalí partneři se však dokázali domluvit na střídavé péči a o děti se starají společně.
Novou lásku našla při natáčení. Partner je o deset let mladší
Po rozvodu se Ester znovu zamilovala. Jejím vyvoleným se stal herec Martin Hronský Krupa. Seznámili se v roce 2020 při natáčení seriálu Anatomie života, kde spolupracovali na společných scénách. Martin je o deset let mladší, což však dvojici nikdy nepřipadalo jako zásadní překážka. Ester přiznala, že si zpočátku dokonce myslela, že je její partner mladší maximálně o tři roky. „Sem tam padla nějaká poznámka nebo zmatený pohled od někoho, kdo nás neznal. Tak jsme si pro sebe vytvořili jakýsi mentální štít,“ prozradila v rozhovoru pro iDnes, jak velký věkový rozdíl vůbec neřeší. Důležitější než číslo v občance je pro ně totiž to, jak spolu dokážou fungovat.
Jejich vztah se postupně posunul do další životní etapy. V únoru 2025 Martin požádal Ester o ruku během společné cesty po Brazílii. Herečka tehdy prozradila, že sňatek nijak neuspěchají a chtějí si užít samotné zásnuby. Nakonec se ale dočkali i svatebního dne. Letos v září se Ester za svého mladšího partnera provdala a stala se tak podruhé vdanou paní. O svatbě informovala prostřednictvím Instagramu a radostnou novinku sdílela také její sestra Aňa. Po prvním manželství, které skončilo rozvodem, tak herečka našla nové životní štěstí. A zdá se, že tentokrát jí nechybí ani společné plány, ani chuť užívat si každodenní život po boku člověka, se kterým si rozumí.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Ester Geislerová po rozvodu našla štěstí po boku o 10 let mladšího kolegy: Věkový rozdíl však neřeší byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.