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Kdo bude rozhodovat o Brně? Přinášíme přehled nově zvolených zastupitelů

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Brněnské zastupitelstvo má po komunálních volbách 55 členů z šesti politických uskupení. Nejvíce křesel získala koalice Lidovců a Starostů, následovaná ODS s TOP 09 a nezávislými. Přinášíme přehled všech zvolených zastupitelů, kteří budou v příštích čtyřech letech rozhodovat o dění ve městě.
Kdo bude rozhodovat o Brně? Přinášíme přehled nově zvolených zastupitelů

Kdo bude rozhodovat o Brně? Přinášíme přehled nově zvolených zastupitelů

Zdroj: Nicolas Rosier
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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