Dnes jsme si pro vás připravili kvíz, který prověří vaše znalosti legendárních hlášek z českých filmů. Jedna věc je citovat je u kávy s přáteli, druhá věc je vědět, ze kterého snímku přesně pocházejí.
Některé filmové věty z plátna nezmizí, i když film dávno skončil. Jen se přesunou jinam. Do řeči v hospodě, do rodinných debat u stolu, do poznámek mezi kolegy na chodbě. Často je člověk použije úplně automaticky a teprve po chvíli mu dojde, že vlastně cituje film. Nebo mu to nedojde vůbec. Na In-Lifestyle jsme připravili kvíz plné filmových hlášek, ty budete muset zařadit do správného filmu.
Když hláška zůstane déle než film
Ne každý snímek takovou stopu nechá. Nestačí slušný příběh ani dobře natočená scéna. Filmová hláška musí sednout přesně do chvíle, kterou divák zná: trochu trapnosti, obyčejná absurdita dne, věta, kterou by možná řekl sám, kdyby ho napadla včas a v takové podobě. Česká kinematografie na to měla vždycky dobrý čich. Suchý humor, ironie, občas skoro nesmysl – a přitom něco, co zní povědomě.
U nejznámějších replik je navíc zajímavé, že ne všechny vznikly spořádaně u scenáristického stolu. Některé přišly až při natáčení, tak trochu mimo plán. Herec něco zkusil, režie to nevystřihla a diváci si tu jednu větu nesli dál desítky let. Filmoví znalci v té souvislosti často připomínají Pelíšky, kde se část dnes už kultovních vět ve scénáři původně vůbec neobjevila. Vznikly až na place.
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Mít hlášku hned po ruce, to je jedna věc. Vybavit si k ní bez váhání název filmu, postavu a konkrétní situaci, to už bývá horší disciplína. Po letech se repliky trochu slévají, putují z filmu do filmu a člověk si je někdy uloží úplně jinam, než kam patří. Připravili jsme proto kvíz, který tuhle paměť trochu prověří. Jsou v něm slavné věty z českých filmů – od starších klasik, které se doma vracejí na obrazovku pořád dokola, až po novější snímky, které si svůj kultovní status teprve upevňují. Zvládnete je bez nápovědy? Tak pojďme na to.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Hlášky z filmů, Novinky.cz
Tento příspěvek Kvíz pro fanoušky českých filmů: Legendární hlášky v 10 otázkách prověří i ostřílené diváky byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.