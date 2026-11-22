ROZHOVOR. V nemocnicích po celém světě jsou bakterie odolné vůči antibiotikům velkým strašákem. Infekce, které způsobují, mohou být pro oslabené pacienty smrtelné. Čeští vědci nyní popsali, jak bakteriofág, tedy virus napadající bakterie, spouští útok na zlatého stafylokoka, jehož některé kmeny, označované jako MRSA, jsou odolné vůči běžné léčbě. Poznatek může pomoct v boji proti vážným infekcím.
Na infekce způsobené rezistentními bakteriemi zemře podle odhadů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) v EU ročně více než 35 000 lidí. V Česku bylo podle odhadů Institutu pro měření a vyhodnocování zdraví (IHME) v roce 2021 s antibiotickou rezistencí spojeno zhruba 5700 úmrtí, přibližně 1160 z nich bylo rezistenci přičitatelných přímo. Nejpostiženější skupinou jsou lidé starší sedmdesáti let.
Mezi původce rezistentních infekcí patří i zlatý stafylokok. Může způsobovat kožní infekce, zápaly plic i otravy krve a řada jeho kmenů je odolná vůči běžně používaným antibiotikům. To zvyšuje zájem o alternativní způsoby léčby, mezi které patří i bakteriofágy.
[caption id="attachment_151148" align="alignleft" width="366"] Pavel Plevka, český molekulární biolog a virolog. Od roku 2024 působí jako ředitel CEITEC Masarykovy univerzity v Brně. Vede výzkumnou skupinu Strukturní virologie. Foto: Robert Břešťan / HlídacíPes.org[/caption]
Vědci z CEITEC Masarykovy univerzity zkoumali bakteriofág 812, který napadá právě stafylokoky. Detailně popsali, co se děje od navázání fága na bakterii po vstříknutí své genetické informace a zahubení bakterie.
Podle Pavla Plevky, vedoucího výzkumné skupiny, může jejich poznání přispět k vývoji nových přístupů v boji proti bakteriím odolným vůči antibiotikům.
Systém asi bude vypadat tak, že se pacientovi odebere vzorek bakterií a potom se na něm vyzkouší paleta bakteriofágů. Ty, které budou účinné, se pak aplikují pacientovi.
Bakteriofágy, tedy viry, které napadají bakterie, jsou známé poměrně dlouho, více než sto let. V tomhle smyslu to není žádná novinka. V čem je tedy novinka to, co jste zkoumali vy?
Bakteriofágů je spousta. Pro naše studium jsme vybrali ten, který infikuje zlatého stafylokoka. Ten náš má speciální vlastnosti, které ho předurčují pro použití ve fágové terapii. Když buňku infikuje, velmi krátce poté ji zabije a uvolní se z ní fágové potomstvo. A zatímco bakteriofágy jsou často velmi specifické a dokážou napadnout jen jeden konkrétní kmen zlatého stafylokoka nebo jiné bakterie, ten náš je širokopásmový. Napadá tedy velké množství různých kmenů zlatého stafylokoka.
Je to bakteriofág s označením 812. Vy jste si ho našli, vypěstovali, nebo vytipovali?
Našli ho kolegové z Přírodovědecké fakulty, kteří se použitím bakteriofágů zabývali už předtím, než jsem založil svoji laboratoř na CEITEC. Od nich jsme ho dostali a pracujeme na něm ve spolupráci s nimi. Takže už samotný tento typ bakteriofágu je svého druhu objev, i když ne náš.
Našel jsem si článek už z roku 2016 s titulkem „Vědci z CEITEC MU jako první popsali, jak proniká bakteriofág do buňky zlatého stafylokoka“. V čem jste za těch deset let došli dál?
Původně jsme jen popsali, jak tento bakteriofág vypadá. Teď jsme zkoumali, jak bakteriofág funguje jako molekulární stroj. Zlepšili jsme se v rozlišení detailů, které v bakteriofágu vidíme a detailně jsme popsali, jak vypadá struktura, kterou se bakteriofág váže na buňku, a co následně umožní vypuštění fágového genomu do buňky.
Vznikají rezistentní bakterie, které mohou infikovat lidi. Rezistentní bakterie lze potlačit například úzkostlivým dodržováním hygieny v nemocnicích, ale je to velmi náročné.
Uvažuje se tedy o nějakém aplikovaném výzkumu o tom, že by šlo bakteriofág skutečně nasadit proti zlatým stafylokokům, proti takzvané MRSA, tedy odolným bakteriím, jako formu léčby?
V České republice zatím ne, ale v některých zemích Evropské unie, ve Spojených státech nebo v Gruzii se už fágová terapie používá.
V Gruzii?
Ano. Je tam Eliavův institut, který má dlouhou historii ještě z dob sovětského impéria. Právě tam bakteriofágy používali terapeuticky. Fágy blízce příbuzné našemu 812 se používají k léčbě stafylokokových infekcí. Například u kontaminovaných popálenin, které se obtížně hojí. Někdy je třeba pacienta dlouhodobě léčit antibiotiky nebo i amputovat část tkáně. Pro povrchovou aplikaci je fág vhodný, protože se nedostává do krevního oběhu. Kdyby se fág dostal do těla, naše tělo proti němu samozřejmě bude reagovat a imunitní systém se bude aktivovat.
Budeme polykat prášek s virem?
Co brání tomu, aby se to používalo i v Evropě nebo v Česku? Je to pro nás zatím příliš rané stadium výzkumu?
Brání tomu regulační požadavky. O tom, jestli jsou viry živé, nebo ne, můžeme filozofovat. Je to ale živá entita, minimálně taková, která podléhá evoluci. Je to tedy něco mnohem komplexnějšího, než když se použije antibiotikum, které je malou jednoduchou molekulou. Kvůli regulačním požadavkům je potřeba bakteriofágy testovat a dobře pochopit. A otestovat, jestli je fágová léčba bezpečná, nebo ne, je složitější než u antibiotik. Už ale probíhají studie, navíc je možné bakteriofágy použít pro ty pacienty, kteří jsou v ohrožení života jako léčbu poslední záchrany.
Teoreticky to tedy použít jde. Když víme, jak to funguje, lze říct, že je to do budoucna zbraň proti odolným bakteriím?
Ano, ten potenciál tam je. Zejména proto, že se třeba v nemocnicích kumulují rezistentní kmeny bakterií. Aby se ale použití bakteriofágů rozšířilo v praktické medicíně, zbývá ještě hodně práce. Už ne na úrovni základního výzkumu, ale na úrovni různých testování a regulací, aby se z fágů mohla stát standardní léčiva. Je také potřeba říct, že stejně jako antibiotika nejsou „stříbrnou kulkou“ na všechno, nejsou jí ani bakteriofágy. Ne všechny bakteriální kmeny jsou citlivé na daný bakteriofág. Systém tedy asi bude vypadat tak, že se pacientovi odebere vzorek bakterií a potom se na něm vyzkouší paleta bakteriofágů. Ty, které budou účinné – nebo ten jeden, který bude účinný – se pak aplikují pacientovi.
Vím, že předbíhám, ale jak by se to aplikovalo? Nitrožilně, v nějaké masti, nebo by se polykal prášek s virem?
Záleží na situaci. U bakteriofágu 812 by bylo ideální použití na už zmíněné popáleniny, tedy v nějaké masti nebo jinou povrchovou aplikací. Nitrožilní použití je také možné, ale právě tam nastávají potenciální komplikace s imunitní odpovědí. Aplikace může být možná jednou, ale potom si tělo vyvine protilátky. Při dalším kole by tedy bylo potřeba aplikovat jiného bakteriofága, aby se nespustila velmi agresivní imunitní odpověď. Samotný bakteriofág neškodí. Náš imunitní systém je ale vycvičený tak, aby reagoval na povrchy, které vypadají jako virová částice. A tak bakteriofág samozřejmě vypadá. A pokud jde o možné použití v pilulce, bakteriofág trávicím traktem neprojde tak, aby se účinně dostal do organismu.
Přirozeným místem, kde stafylokok existuje, je lidský nos. Bakterii tedy často nosíme s sebou a nemusí být nutně patogenní. V nose s ní prostě koexistujeme. Zdroj je tedy velmi snadno dostupný.
To, co je myslím podstatné, je fakt, že bakteriofág je něco, co může představovat řešení pro boj s bakteriemi, které jsou rezistentní vůči antibiotikům.
Ano. Rezistentní bakterie často vznikají proto, že se antibiotika běžně používají v lidské medicíně. Kromě toho se ale velmi podobná nebo stejná antibiotika často používají i v zemědělství, ve velkochovech zvířat, kde by se jinak bakteriální infekce okamžitě rozšířily. Tam potom vznikají rezistentní bakterie, které mohou infikovat lidi. Rezistentní bakterie lze potlačit například úzkostlivým dodržováním hygieny v nemocnicích, ale je to velmi náročné. Odpovědí může být také vývoj nových antibiotik. Ten je ale problematický. Když se vyvine nové antibiotikum, stane se z něj antibiotikum poslední záchrany. Skoro nikomu se nepředepisuje, protože se ponechává jen pro kritické případy. Firma na něm ale potom těžko vydělává, když jde jen o jednotky použití. Nevyplatí se ho vyrábět. Říká se proto, že vyvíjet nové antibiotikum je finanční sebevražda. Právě proto přichází možnost bakteriofágů. I když i ony budou existovat spíše jako léčivo poslední záchrany.
Jen uklízet nestačí
Vzpomínám si, že rezistentní bakterie, říkali jim „superbug“ nebo MRSA, byly před lety velké téma zejména v Británii, kde s nimi byl v nemocnicích velký problém a umíralo na ně mnoho lidí. A na tyto infekce se umírá i v českých nemocnicích. Dá se říct, co přesně otevírá dveře těmto infekcím? Jestli je to špatná hygiena, kontaminace, nebo se tomu úplně vyhnout nedá, protože ty bakterie jsou ve vzduchu kolem nás?
Přirozeným místem, kde stafylokok existuje, je lidský nos. Bakterii tedy často nosíme s sebou a nemusí být nutně patogenní. V nose s ní prostě koexistujeme. Zdroj je tedy velmi snadno dostupný. Když pak mají lidé oslabený imunitní systém – což bývá často důvod, proč jsou v nemocnici – mohou si tento zdroj přinést s sebou. Stejně tak ho s sebou mohou přinášet všichni ostatní lidé, kteří do nemocnice chodí. Není tedy úplně realistické mluvit o tom, že by se podařilo MRSA nebo zlatého stafylokoka z nemocnic zcela vymýtit. Možností opětovného zanesení je obrovské množství. V nemocnici může samozřejmě pomoct dodržování hygienických podmínek. To ale závisí nejen na personálu, ale také na pacientech a návštěvách. Otázkou je, do jaké míry se to vždycky podaří uplatnit.
Budete v tomto svém výzkumu bakteriofágů nějakým směrem pokračovat?
Budeme. Jsme laboratoř, která provádí základní výzkum, takže mě bakteriofág zajímá jako molekulární stroj: jak dokáže infikovat buňku a také jak se nové částice bakteriofágu v buňkách sestavují. Viry jsou trochu jiná forma života. Normálně uvažujeme o buněčných organismech, jejichž buňky se vždycky dělí na polovinu. Infekční cyklus bakteriofágů je ale jiný. Sestavují se z částí, podobně jako se sestavuje automobil.
Projevil už někdo z kolegů z aplikovaného výzkumu nebo nějaká farmaceutická společnost o vaše zjištění a poznatky zájem?
I v České republice jsou firmy, které se zabývají přípravou bakteriofágů a dodávají je do některých zemí v Evropě. Zájem projevují i startupy a některé větší biotechnologické firmy.
Může se tedy stát, že za pár let z bakteriofágů bude lék? Myslíte si, že to přispěje k praktickému využití?
Myslím, že je to docela možné. Dokonce docela pravděpodobné. Nevím ale, jestli půjde zrovna o ten bakteriofág, kterého studujeme my. Může to být některý, který mu bude velmi podobný a na úrovni mechanismu infekce, který studujeme, vlastně identický.