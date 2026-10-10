Bitva o Brno vrcholí. Ve vedení je prozatím Hruška, za zády má ANO

Komunální volby v Jihomoravském kraji rozhodnou nejen o složení zastupitelstev, ale také o tom, kdo bude v následujících čtyřech letech určovat směr rozvoje jednotlivých měst a obcí.
O vítězi voleb v jihomoravské metropoli je rozhodnuto, na jeho jméno si ale Brňané ještě několik hodin počkají. Volební místnosti se uzavřely ve 14:00 a komisaři začali sčítat hlasy. V těchto chvílích je v obvodu Brno-město sečteno zhruba 15 procent okrsků. K volbám dorazilo celkem 32,15 procent Brňanů.
Do vedení se při uvolnění prvních výsledků dostali koalice Lidovců a Starostů s 24,68 procenty. Na druhém místě je prozatím hnutí ANO s 19,76 procenty, následuje koalice ODS, TOP 09 a nezávislých s 17,36 procenty. Čtvrtou příčku bere Zelené Brno s 8,76 procenty, koalice TU! zatím získala 7,09 procent hlasů. Do zastupitelstva by se v tuto chvíli dostalo i hnutí Za Lužánky se ziskem 5,46 procenta. Pod hranicí se pohybují SPD, Motoristé sobě a Nové Brno.
Jak to vypadá ve štábech?
Volební štáb ODS se začal scházet v 16 hodin v brněnském Hostinci U Semináru. Lídryně kandidátky Kamila Zlatušková by podle dosavadních informací měla na místo dorazit až okolo dvacáté hodiny.
Atmosféra ve štábu hnutí ANO byla poněkud napjatá, novináři totiž skončili v jiné budově. Kandidáti se sešli ve vedlejším podniku a s tiskem nekomunikovali. Na místo dorazila krajská předsedkyně Alena Schillerová i kandidát na primátora Václav Trojan. Schillerová uvedla, že se hnutí vyjádří až při sečtení všech hlasů.
Zástupci koalice TU! se začali scházet už po čtrnácté hodině v Patio Café & Bar v brněnské Husově ulici. Kolem šestnácté hodiny na místo dorazil lídr kandidátky Adam Zemek.
Průběžné výsledky
Co říkají odhady?
O první místo v komunálních volbách v Brně podle exit pollu katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity soupeří koalice Lidovci a Starostové s hnutím ANO. Katedra politologie o tom informovala na Facebooku krátce po zavření volebních místností.
Na třetí místo odhad řadí koalici ODS, TOP 09 a nezávislých. Pětiprocentní hranici by mělo překročit také Zelené Brno, zatímco Za Lužánky a SPD se pohybují v její blízkosti a koalice TU! spíše pod ní.
V průzkumu odpovídalo 680 lidí. Podle katedry je však odhad třeba interpretovat opatrně vzhledem k menšímu počtu respondentů, specifické povaze komunálních voleb a nárůstu počtu voličů, kteří hlasovali napříč stranami.
„Naše data také ukazují, že se voliči jednotlivých stran liší v tom, kdy se rozhodli, koho volit – s větším předstihem se zpravidla rozhodovali voliči vládních stran ANO, SPD a Motoristů, ale také ODS,“ uvedli politologové.
Mezi odpověďmi na otázku, koho by si voliči přáli za brněnského primátora, se podle průzkumu nejčastěji objevoval Jakub Hruška, který vede koalici Lidovců a hnutí STAN, a Kamila Zlatušková, která stojí v čele ODS, TOP 09 a nezávislých.