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Kde chutná nejlépe? Odborníci hodnotili podniky v Brně a na jižní Moravě

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Odborná porota opět rozhodovala o tom, kde se v Brně a Jihomoravském kraji nejlépe najíte a napijete. V žebříčku se objevují nejen již oblíbené provozy, ale také ty, které svou základnu příznivců stále budují.
Kde chutná nejlépe? Odborníci hodnotili podniky v Brně a na jižní Moravě

Kde chutná nejlépe? Odborníci hodnotili podniky v Brně a na jižní Moravě

Zdroj: Markéta Košťálová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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