V Brně je bez střechy nad hlavou asi 600 lidí, bez bytu dalších 1400, typicky v azylovém či jiném podobném typu zařízení. Podle mluvčího magistrátu Filipa Poňuchálka plyne na pomoc lidem bez domova odhadem 25 až 30 milionů korun.
S lidmi bez domova v Brně pracují sociální kurátoři. Celoročně vyhledávají klienty, kteří se dostali do nepříznivé životní situace. Poskytují jim poradenství, zprostředkování zaměstnání, oblečení či distribuci potravin z potravinových bank. Vedle magistrátu poskytují služby lidem na ulici i neziskové organizace. „Jedná se převážně o azylové domy, noclehárny, terénní programy či kontaktní centra,“ uvedl Poňuchálek.
Mluvčí zároveň sdělil, že Brno od roku 2016 rozvíjí sociální bydlení stojící na principech Housing First. Zmínil, že v nynějším volebním období město předpokládá, že se bude počet sociálních bytů zvyšovat. Kritickým obdobím pro lidi bez domova je zima, v Brně ji mohou přečkat v azylových domech, nočních krizových centrech či noclehárnách.
"S klesajícími teplotami pod bod mrazu očekáváme mírný nárůst klientů. Terénní pracovníci informují lidi bez domova o možnostech stravy, hygieny či přenocování a jednou týdně pro ně otevíráme šatník s teplým oblečením, dekami a spacáky," uvedla mluvčí Diecézní charity Brno Zuzana Horáková.
Asi 40 lidí bez domova žije v Břeclavi, letos radnice zaznamenala mírný nárůst. Město finančně podporuje Nízkoprahové denní centrum Oblastní charity Břeclav. „V případě silných mrazů mohou lidé bez domova přečkat noc v prostorách denního centra, přičemž město na tyto náklady finančně přispívá,“ řekla mluvčí Břeclavi Ivana Solaříková.
Ve Znojmě se lidem bez domova dostává pomoci v nízkoprahovém denním centru, noclehárně i azylovém domě městské příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Znojmo. Na sociálním odboru městského úřadu lidé získají potraviny, oblečení i poukázky na noclehárnu. "Terénní sociální pracovníci vyhledávají lidi bez přístřeší přímo v terénu a nabízejí jim sociální služby. Město navíc každý rok v listopadu pořádá kampaň Noc bez domova s přednáškami a workshopy," uvedla mluvčí města Petra Šuláková. Počet lidí bez domova ve městě se dle ní v poslední době výrazně nemění.