Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Strážnice po 118 letech přišla o měřicí stanici, posunuli ji o šest kilometrů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Konec příběhu, který se psal 118 let. Strážnice na Hodonínsku kvůli obavám o přesnost měření přišla o svou meteorologickou stanici. Nové místo se ve městě nenašlo, štafetu proto převzala šest kilometrů vzdálená obec Radějov.
Strážnice po 118 letech přišla o měřicí stanici, posunuli ji o šest kilometrů

Strážnice po 118 letech přišla o měřicí stanici, posunuli ji o šest kilometrů

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 05:00

Reklama
Další články z Brněnská Drbna
V Brně začali s rekonstrukcí parku Danuše Muzikářové. Přibude i galerijní stezka
V Brně začali s rekonstrukcí parku Danuše Muzikářové. Přibude i galerijní stezka
Stovky případů a tři úmrtí. Žloutenka dál sužuje jižní Moravu
Stovky případů a tři úmrtí. Žloutenka dál sužuje jižní Moravu

Jihomoravští hygienici evidují za září 34 případů žloutenky. Po zlepšení situace v srpnu tak počet nově...

Jednoho muže ubodala 158 ranami, druhého shodila z mostu. Útočnici hrozí doživotí
Jednoho muže ubodala 158 ranami, druhého shodila z mostu. Útočnici hrozí doživotí

Žena podle obžaloby loni v Jevišovicích ubodala známého nejméně 158 ranami nožem. U soudu uvedla, že ji k...

Noční výstup před brněnským nádražím řeší policie. Muži křičeli nacistická hesla
Noční výstup před brněnským nádražím řeší policie. Muži křičeli nacistická hesla

Nacistická hesla a zvednutá pravice před brněnským hlavním nádražím. Dva muži tam podle strážníků nejméně...

Nenechavec si nabalil batoh kradeným masem, pak se děly věci
Nenechavec si nabalil batoh kradeným masem, pak se děly věci

Některé nákupy se vejdou do tašky, jiné už si říkají o vozík. Muž s nenechavýma rukama, který vybrakoval...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.