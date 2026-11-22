Ještě nedávno to vypadalo, že kostel svatého Matouše v Dolanech u Jičína čeká už jen postupný zánik. Historická stavba, která po generace patřila k dominantám obce, dlouhodobě chátrala. Nyní se ale objevila naděje, že by se její osud mohl změnit. Místní nadšenci založili spolek, podařilo se jim získat kostel i přilehlý hřbitov do vlastnictví a chtějí památku postupně obnovit.
Prvním krokem k návratu kostela do života bude Andělské setkání, které se uskuteční v sobotu 5. prosince od 14 hodin. Organizátoři zvou nejen dospělé, ale především děti. Vítané jsou zejména ty, které dorazí v maskách andělů a čertů.
Odpoledne nabídne hudební vystoupení skupiny V.E.S. za doprovodu Lucie Doušové na historické harmonium. Bohumír Procházka, známý jako proChor, návštěvníkům přiblíží příběh kostelního ateliéru malíře Karla Šlengera. Představí se také knihy místních pověstí a různé podoby adventních věnců.
Program se uskuteční v okolí kostela. Do jeho interiéru totiž zatím není z bezpečnostních důvodů možné vstoupit.
Od kaple z doby Karla IV. k uměleckému ateliéru
Historie místa sahá až do 14. století, kdy v Dolanech za vlády Karla IV. stála dřevěná kaple. Tu později nahradila barokní stavba, která vznikla v roce 1768. Kostel svatého Matouše se stal nejen církevním prostorem, ale také přirozeným místem setkávání místních obyvatel.
Zlom přišel po nástupu komunismu. Kostel přestal sloužit svému původnímu účelu, byl opuštěn a postupně chátral. Přesto jeho příběh ještě zdaleka neskončil. Od 70. let minulého století totiž jeho prostory využíval jako ateliér Karel Šlenger, významný český malíř 20. století.
Právě na uměleckou tradici chtějí noví správci navázat. „Naším hlavním cílem je zachovat sv. Matouše pro budoucí generace. Chceme mu vdechnout nový život a vytvořit v kostele prostor pro kulturní a společenské akce,“ uvedla Marie Nolet Rejfová ze Spolku na záchranu kostela sv. Matouše v Dolanech.
Obnovený kostel by podle představ spolku neměl být pouze historickou památkou, ale také místem, kde dostanou prostor místní lidé, zejména děti a mladí tvůrci. „Chceme na uměleckou tradici navázat a v obnoveném kostele nabídnout prostor hlavně dětem a jejich tvorbě. Mladí lidé tu budou moci předvést svůj kreativní talent, ať už výtvarný, hudební nebo dramatický,“ doplnila Nolet Rejfová.
Záchrana kostela bude během na dlouhou trať
Jedním z prvních důležitých kroků se stalo získání kostela a přilehlého hřbitova do vlastnictví. Od roku 2018 památku vlastnil spolek Omnium, jehož činnost provázely kontroverze a trestní stíhání. Organizace je nyní v insolvenci.
Nově vzniklý spolek chce stavbu zachránit postupně. Nejprve bude nutné zajistit bezpečnost areálu, který je v havarijním stavu, připravit projektovou dokumentaci a začít žádat o dotace. Peníze na rekonstrukci chce získávat také prostřednictvím darů a veřejné sbírky.
Do záchrany se přitom může zapojit každý. Spolek zveřejnil nové webové stránky, kde zájemci najdou informace o historii kostela i možnosti, jak pomoci s jeho obnovou. Nechybí ani galerie kreseb místních dětí, které ztvárnily příběh této historické stavby.
Andělské setkání 5. prosince tak nebude jen adventním odpolednem. Pro kostel svatého Matouše může znamenat první krok k tomu, aby se po letech opuštění znovu stal místem, kam lidé budou přicházet nejen za historií, ale také za kulturou, uměním a společným setkáváním.