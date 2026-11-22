patří k těm pokrmům, které vypadají efektně, ale přitom nevyžadují žádné zvláštní kuchařské umění. Slaná roláda Špenátová verze plněná tvarohem, šunkou a sýrem se hodí jako rychlé občerstvení i jako . A pak je tu lehký oběd roláda z červené řepy – barevná, výrazná a s krémovou náplní z pomazánkového másla a křenu. Obě varianty připravíte z běžných surovin, které máte doma, a výsledek na stole mluví sám za sebe. Špenát a červená řepa: proč stojí za to je péct, ne jen vařit
si pořád nese pověst zelené kaše ze Špenát školní jídelny, což mu trochu křivdí. V roládovém těstě se chová úplně jinak. Drží barvu, těsto zvlhčí a nechá v něm i část toho, kvůli čemu ho vůbec jíme. Plát se pak při rolování tolik netrhá, což člověk ocení hlavně ve chvíli, kdy má roládu nést na stůl a ne schovávat popraskanou pod ubrousek.
má v podobném těstě taky své místo. Červená řepa Pečená ve formě se nerozpadá, nepouští všechno kolem sebe a výsledek má barvu, kterou na míse nejde přehlédnout. Mezi chlebíčky, sýry a miskou oříšků se ztratí máloco, ale řepová roláda rozhodně ne. Řepa i špenát jsou navíc dostupné po celý rok a příprava není tak dlouhá, jak by podle hotových plátků mohla vypadat. Recept na špenátovou roládu s tvarohem a šunkou
Ingredience pro přípravu Těsto: Vejce-3 ks Sůl-1/2 lžičky Polohrubá mouka-4 lžíce Prášek do pečiva-1/2 lžičky Zakysaná smetana nebo bílý jogurt-2 lžíce Rozmixovaný špenát, čerstvý nebo rozmražený-150 g Náplň: Tvaroh nebo ochucené žervé-200 g Šunka-100 g Tvrdý sýr, například eidam nebo gouda-80 g Postup přípravy špenátové rolády
1. Troubu předehřejte na
180 °C a plech vyložte pečicím papírem.
2. Vejce vyšlehejte do pěny, teprve potom přidejte sůl.
3. Mouku smíchejte s práškem do pečiva a zapracujte ji k vejcím spolu se zakysanou smetanou nebo bílým jogurtem.
4. Na závěr vmíchejte
rozmixovaný špenát. Stačí zlehka, jen aby v těstě nezůstaly zelené hrudky.
5. Těsto rozetřete na připravený plech do rovnoměrné vrstvy a pečte
asi 12–15 minut, dokud plát lehce nezezlátne.
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6. Upečený plát stáhněte z plechu i s papírem a hned ho srolujte společně s
vlhkou utěrkou. Nechte ho vychladnout. Tenhle krok se nevyplácí přeskočit, těsto by při pozdějším stáčení snadno popraskalo.
7. Studený plát opatrně rozviňte, sundejte utěrku a potřete ho
tvarohem nebo žervé.
8. Na náplň položte plátky šunky a přidejte nastrouhaný sýr.
9. Roládu znovu stočte a vraťte ji do trouby vyhřáté na
200 °C na 8-10 minut, aby se sýr rozpustil.
10. Nechte ji krátce zchladnout, potom krájejte na kolečka a podávejte.
Foto: Cooky.cz, Tohle jsem servírovala na rodinné oslavě a šly na dračku: Slané rolády, které nikdo nečekal Recept na roládu z červené řepy s křenovou náplní
Ingredience pro přípravu Těsto: Červená řepa, uvařená a oloupaná-700 g, tedy přibližně 3 středně velké kusy Červená cibule-1 ks Olivový olej-3 lžíce Provensálské koření-1/2 lžičky Česnek-1 až 2 stroužky Hladká mouka-3 lžíce Vejce-2 ks Tvrdý sýr-100 g Sůl, pepř-podle chuti Náplň: Pomazánkové máslo-2 ks po 200 g Tavený sýr-100 g Křen-podle chuti Pažitka nebo naťová cibulka-hrst Postup přípravy rolády z červené řepy
1. Uvařenou a oloupanou řepu nastrouhejte najemno.
2. Červenou cibuli nakrájejte nadrobno a na olivovém oleji ji nechte zezlátnout.
3. Přidejte nastrouhanou řepu, dochuťte
provensálským kořením, prolisovaným česnekem, solí a pepřem. Pánev odstavte a směs nechte vychladnout.
4. Do studené řepové směsi vmíchejte
dva žloutky, nastrouhaný tvrdý sýr a hladkou mouku.
5. Z bílků vyšlehejte pevný sníh. Do směsi ho vmíchejte opatrně, spíš nadlehčujte odspodu nahoru, ať hmota zbytečně nespadne.
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6. Směs rozprostřete na plech vyložený pečicím papírem a pečte při
180 °C přibližně 20 minut.
7. Mezitím připravte krém: pomazánkové máslo, tavený sýr a křen vyšlehejte dohladka.
8. Upečený plát nechte trochu zchladnout, potom ho potřete křenovou náplní a posypte
pažitkou nebo naťovou cibulkou.
9. Plát pevně zarolujte a dejte alespoň na
1 hodinu do lednice. Zpevní a náplň se s těstem lépe propojí.
10. Před podáváním roládu nakrájejte na kolečka silná zhruba 2 cm.
Foto: Cooky.cz, Tohle jsem servírovala na rodinné oslavě a šly na dračku: Slané rolády, které nikdo nečekal Naše tipy: jak rolády obměňovat a co funguje nejlépe
Špenátová roláda se dá bez potíží jíst i studená. Když ji uděláte den předem, zabalíte do fólie a necháte přes noc v lednici, druhý den půjde krájet znatelně líp. Náplň se usadí, plát trochu zvláční a kolečka budou úhlednější. U řepové rolády je výhoda hlavně v barvě a výraznější chuti. Na stole, kde už je víc druhů pohoštění, si jí hosté všimnou rychle.
Několik obměn, které se osvědčily: Do špenátové náplně přidejte sušená rajčata nebo olivy. Roláda dostane o něco středomořštější chuť. Šunku lze nahradit uzeným lososem, tvarohem a koprem. Výsledek působí slavnostněji a hodí se i pro návštěvu. Křenovou náplň u řepové rolády zjemní trocha zakysané smetany, zvlášť když je křen ostřejší, než jste čekali.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková