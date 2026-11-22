TJ Sokol Šternberk - Jihostroj České Budějovice 3:2 (20:25, 25:20, 25:20, 19:25, 15:5)
TJ Sokol Šternberk: Jakuškina, Valentová, Nečasová, Kasalová, Koraca, Gajdová, libero Vyjídáková. Střídaly: Marešová, Burianová, Úradníková, Dudková
Jihostroj České Budějovice: Prokešová, Kovářová, Havlíková, Ungrová, Zelenková, Semerádová, libero Hochová. Střídaly: Skřivanová, Fornbaumová, Kadriu, Tomanová, libero Miyuki
Nejvíce bodů: Kasalová a Koraca obě 15, Gajdová 14 – Zelenková 14, Prokešová 13, Ungrová 12.. Útoky: 55:50. Esa: 11:5. Bloky: 10:10. Chyby soupeře: 28:30. Rozhodčí: Jusić a Pytela. Diváci: 150.
Průběh zápasu:
Úvod utkání byl vyrovnaný, postupně ale převzal iniciativu Jihostroj. České Budějovice si po dobré pasáži vybudovaly vedení 11:8 a následně odskočily až na 17:11. Šternberk se po oddechových časech dokázal přiblížit, hostující tým si však vytvořený náskok pohlídal. Jihostroj těžil i z chyb domácích a první set dotáhl do vítězství 25:20.
Druhou sadu naopak lépe otevřel Šternberk, který rychle vedl 7:2. Jihostroj se postupně vrátil do hry, stáhl manko na jediný bod a následně se dostal i do těsného vedení. Domácí si ale v důležité fázi výrazně pomohly obranou na síti – ve druhém setu zapsaly pět bloků – a před koncovkou znovu získaly náskok. Šternberk nakonec vyhrál 25:20 a srovnal stav utkání.
Také třetí set byl dlouho otevřený. Šternberk vedl 15:12 a později 19:15, Jihostroj ale po oddechovém čase dokázal stáhnout rozdíl až na jediný bod. České Budějovice se snažily průběh změnit i střídáním a od třetí sady se do základní sestavy dostala univerzálka Skřivanová, která utkání zakončila deseti body. V koncovce však byly přesnější domácí hráčky a po další výhře 25:20 otočily zápas na 2:1.
Ve čtvrtém setu přišla nejlepší pasáž Jihostroje. Hostující tým vlétl do sady vedením 9:2 a dlouho držel bezpečný náskok. Výrazně pomohla obrana na síti – České Budějovice v této sadě získaly čtyři body blokem a Valeria Kovářová jich v celém utkání nasbírala šest. Šternberk v závěru část ztráty umazal, Jihostroj ale set získal 25:19 a poslal utkání do tie-breaku.
Rozhodující sada už patřila domácím. Šternberk začal vedením 4:1 a při změně stran vedl už 8:2. Jihostroj se tentokrát nedokázal dostat do souvislejšího tlaku a domácí si pomáhaly také servisem. Šternberk náskok dál navyšoval, tie-break vyhrál jednoznačně 15:5 a celé utkání 3:2.
Ohlasy
Hana Burianová (nahrávačka TJ Sokol Šternberk): „Zápas pro nás byl hodně důležitý, protože jsme s Budějovicemi hned za sebou a každý bod byl důležitý. Je škoda některých pasáží, které nám nevyšly podle představ, kvůli tomu jsme ztratily jeden bod. Ale určitě jsme rády, že jsme vyhrály za dva body.“
František Bočkay (trenér TJ Sokol Šternberk): „Jsme hlavně strašně rádi, že jsme vyhráli. Je úplně jedno jak, hlavně že jsme vyhráli. Nemám k tomu co víc říct. Konečně jsme vyhráli.“
Andrea Prokešová (smečařka VK Jihostroj České Budějovice): „Věděly jsme, že to bude boj posledního s předposledním a že venku to bude těžší. Je to škoda a mrzí nás to, protože jsme hrály vyrovnaný a chvílemi i hezký volejbal. Hodně jsme kazily podání. První dva sety nebyla přihrávka tak špatná, pak trochu polevila a spolu s ní i útok a agresivita. Musíme se s tím teď srovnat.“
Zdeněk Pekař (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Gratuluju domácím k vydřenému vítězství. Nechaly na hřišti všechno, hodně si pomohly obranou na síti i v poli a byly šťastnější v dohrávkách. Děkujeme našim divákům, kteří nás přijeli podpořit, atmosféra byla neskutečná. Odpovídalo to souboji posledního s předposledním. My zase vidíme, že máme dál na čem pracovat.“