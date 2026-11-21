Jeden den v místnosti, kam ženy dlouho nesměly
Dne 21. listopadu 1922 složila Rebecca Latimer Feltonová přísahu jako první žena, která skutečně zasedla v Senátu Spojených států. Bylo jí sedmaosmdesát let. Její přítomnost v instituci, jež po více než století fungovala bez senátorek, představovala významný symbol. Praktická moc, kterou získala, však byla omezená: 22. listopadu předala místo řádně zvolenému nástupci. Jako senátorka působila jen přibližně 24 hodin.
Právě délka mandátu z jejího příběhu dělá zdánlivě roztomilou historickou kuriozitu. Ve skutečnosti ale odhaluje komplikovanou podobu americké politiky po přijetí devatenáctého dodatku ústavy v roce 1920, který zakázal odepírat volební právo na základě pohlaví. To ještě neznamenalo, že všechny Američanky mohly v praxi volit bez překážek. V jižních státech nadále fungovaly rasově diskriminační mechanismy, které z politického života vylučovaly mnoho černošských občanů a občanek.
Guvernérův kalkul s novými voličkami
Když v září 1922 zemřel senátor Thomas E. Watson, guvernér Georgie Thomas Hardwick mohl dočasně obsadit uvolněné místo. Sám chtěl uspět v nadcházejícím politickém souboji, ale dříve se postavil proti ženskému volebnímu právu. Jmenování známé ženské aktivistky Feltonové bylo zřetelným pokusem oslovit právě ty voličky, jejichž podporu potřeboval. Nešlo tedy pouze o spontánní gesto rovnosti, ale také o konkrétní volební strategii.
Feltonová měla za sebou dlouhou kariéru v novinařině a politických kampaních. Pomáhala manželovi Williamu Feltonovi, který působil v Kongresu, a postupně získala vlastní veřejný hlas. Zabývala se postavením žen, reformami i otázkami života na venkově. Na dobu, kdy ženy ještě neměly široký přístup k politickým funkcím, šlo o pozoruhodnou kariéru. Právě díky ní mohla její krátká senátorská epizoda získat symbolickou váhu.
Proč její prvenství nesmíme zaměnit za příběh univerzální rovnosti
Feltonová současně zastávala otevřeně rasistické názory. Podporovala segregaci, hlásila se k bělošské nadřazenosti a v minulosti veřejně obhajovala i lynčování jako údajný prostředek ochrany bílých žen. Tyto postoje nejsou pozdějším výmyslem jejích kritiků, ale součástí doloženého historického záznamu. Je proto zavádějící představovat ji pouze jako bojovnici za občanská práva.
Rozpor je podstatou jejího příběhu. Feltonová usilovala o rozšíření politických možností pro ženy, ale její pojetí těchto práv nebylo univerzální a jiné skupiny obyvatel z rovnoprávnosti vylučovalo. Dějiny emancipace tak nelze vyprávět pouze sledem symbolických prvenství. Musíme se také ptát, komu konkrétně nové možnosti připadly a kdo zůstával za dveřmi.
Ceremoniál, který mohl skončit ještě před začátkem
Když guvernér Feltonovou jmenoval, Senát právě nezasedal. Hrozilo, že se sice stane formálně jmenovanou senátorkou, ale nikdy nesloží přísahu před kolegy v jednacím sále. Pomohla změna programu a také vstřícnost Waltera George, který již mezitím vyhrál volby a mohl její místo převzít. George souhlasil s jednodenním odkladem svého příchodu, aby Feltonová stihla skutečně zasednout.
Dne 22. listopadu pronesla před Senátem projev. Podle dokumentů Senátu se účastnila i jednoho hlasování. Na politický systém nemohla během jediného dne zásadně působit, ale vytvořila precedens, který už nebylo možné vzít zpět: žena mohla podle ústavy vykonávat nejvyšší zákonodárnou funkci stejně jako muž.
Historická prvenství nejsou morální vysvědčení
Příběh první senátorky Spojených států je cenný právě tím, že neumožňuje pohodlný závěr. Její jmenování znamenalo mezník pro ženy v americké politice. Zároveň nepřepisuje její podporu rasového útlaku. Obojí může být pravda současně. Pokud chceme pochopit minulost, nemůžeme si ponechat jen tu část, která se dobře vejde na slavnostní plakát.
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Zdroje: Kód Enigma [1], U.S. Senate Historical Office – Rebecca Latimer Felton: A Featured Biography [2], U.S. Senate – Rebecca Felton and One Hundred Years of Women Senators [3], U.S. Senate – Classic Senate Speeches: Rebecca Latimer Felton, November 22, 1922 [4]. img ai generated, foto picryl