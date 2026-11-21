Dodatečně firma odepsala na dotaz novinářů a zopakovala čtvrteční vyjádření, že za zpoždění i za to, že žádost na krajský odbor dopravy odešla teprve ve čtvrtek, může to, že Ředitelství silnic a dálnic neosadila tunel elektroměry. ŘSD s tím nesouhlasí a o to, kdo měl elektroměry osadit, se patrně povede spor.
Uvedený termín dokončení odpovídá žádosti o prodloužení uzavírky o devět dnů. Uzavření tunelů způsobuje velké dopravní problémy především v jihozápadní části Brna.
Jednání se zúčastnili nejen zástupci ŘSD a krajského odboru dopravy, ale také dopravního podniku, policie a vedení Brna. „Firma dnes představila harmonogram, ze kterého vyplývá, že musela vědět dříve, že nestíhá dodržet termín. Nebyli ochotni vůbec odpovědět, proč se tak stalo. To je nepřijatelné a omlouvám se všem Brňanům a zároveň děkuju všem policistům a řidičům dopravního podniku, kteří se snaží dopady zmírnit. Vůbec nepočítali s tím, že se budou dále podílet na mimořádných opatřeních,“ řekl brněnský primátor Jakub Hruška (KDU-ČSL) a dodal, že město se ve čtvrtek o nové situaci dozvědělo až v průběhu dne.
Hruška také uvedl, že město a městské firmy, primárně dopravní podnik, vyčíslí s odborem dopravy náklady, které prodloužením uzavírky vznikly. Podnik totiž nadále musí zajišťovat posilové spoje a mít ve službě více řidičů. „Nyní nedokážeme říct, jestli je budeme vymáhat po firmě Eltodo, nebo po ŘSD,“ dodal Hruška.
Zmínil také, že uzavírka bude dalších devět dnů nelegální, což novinářům potvrdil vedoucí krajského odboru dopravy Rostislav Snovický. „Projednání uzavírky má právní postupy a nedokážeme to za jeden den, minimum je v praxi pět dnů. Za nelegalitu nese zodpovědnost zhotovitel a investor, přičemž sankce bude řešit magistrát města Brna. Nejvíce mě zlobí to, že v žádosti máme harmonogram prací na devět dnů, což znamená, že minimálně devět dnů předem museli vědět, že to nestihnou,“ řekl Snovický.
Silničáři podle ředitele brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic Davida Fialy předpokládali, že se tunel stihne zprovoznit za mimořádných bezpečnostních opatření v původním termínu. „Všechno k tomu směřovalo,“ řekl Fiala i s ohledem na to, že v tunelu nebyla 12. listopadu ještě všechna zařízení, která tam být měla. Jde o světelné značení, požární hlásiče a SOS hlásky. Část tohoto vybavení ale nebyla v tunelech ani ve čtvrtek. Na dotaz, jak je to možné, firma Eltodo neodpověděla, uvedla, že práce pokračují. „Žádost o prodloužení uzavírky pro nás byla nečekaná. Vydali jsme zhotoviteli všechny pokyny, aby se choval podle smlouvy, pokud by naznal, že hrozí prodlení. Ještě do začátku týdne byla komunikace v pořádku, teď jsme se zjevně rozešli, ale i tak vyvíjíme maximální součinnost k tomu, aby se podařilo tunely otevřít,“ řekl Fiala.
Uvedl, že i přes neshodu o to, kdo měl zajistit připojení tunelu k elektrické síti a instalaci elektroměrů, ŘSD toto již zajistilo, aby Eltodo mohlo v pracích pokračovat. „Po otevření tunelu budeme uplatňovat smluvní sankce za nedodržení termínu,“ řekl Fiala, jenž se omluvil řidičům a cestujícím jak za zpoždění, tak za komunikaci o celé uzavírce.