Fairbuds 2 mají oficiální evropskou cenu 119 eur, tedy přibližně 3 000 Kč bez dopravy. Sada dvou náhradních baterií do obou sluchátek stojí 9,95 eura, zhruba 250 Kč. A jak náročná je jejich výměna? Podle praktického testu serveru The Verge trvá vyjmutí staré baterie z jednoho sluchátka méně než minutu. Není potřeba lepidlo ani nářadí. Stačí sundat silikonový kroužek, otevřít tělo sluchátka a baterii jednoduše vyjmout. Celý produkt je navržený tak, aby ztráta jedné pecky nebo opotřebovaná baterie po dvou či třech letech automaticky neznamenaly nákup nové sady za plnou cenu. Sedm vyměnitelných dílů, tříletá záruka na sluchátka a možnost pořídit každou součástku samostatně – právě na tom Fairphone staví svůj příslib dlouhé životnosti.
Co přesně za 3 000 Kč dostanete
Fairbuds 2 nejsou žádná ořezaná sluchátka, která by se snažila nedostatečnou výbavu vyvážit snadnou opravitelností. Jejich specifikace vypadají slušně i bez přídomku „udržitelné“:
- 11mm měniče z biocelulózy, jejichž zvuk ladilo rotterdamské studio Form Follows Frequency
- Hybridní aktivní potlačení hluku (ANC) až o 45 dB
- Podpora kodeků LDAC, LC3, SBC a AAC
- Bluetooth 6.0 s možností připojení k více zařízením současně (multipoint)
- Pětipásmový ekvalizér v mobilní aplikaci
- Výdrž až 8 hodin na jedno nabití, celkem až 40 hodin včetně energie z nabíjecího pouzdra
- Odolnost proti prachu a stříkající vodě podle standardu IP54
Chybí bezdrátové nabíjení pouzdra i vestavěný hlasový asistent. Server The Verge hodnotí zvuk jako dobrý, byť s lehce „zastřenými“ basy ve srovnání s dražší konkurencí. V cenové kategorii kolem tří tisíc korun jde ale o solidní výbavu. A hlavně o sluchátka, která nemusíte po dvou letech kvůli opotřebované baterii celá vyhodit.
Jak výměna baterie skutečně probíhá
U samotných sluchátek je výměna jednoduchá. Fairphone slibuje opravu bez lepidla a nářadí, což potvrzuje i praktický test: sundáte silikonový prvek, otevřete tělo sluchátka, vyjmete starou baterii a vložíte novou. Celá operace u obou sluchátek zabere jen několik minut.
U nabíjecího pouzdra je situace trochu jiná. Ačkoli FAQ na produktové stránce hovoří o výměně „bez nářadí“, redakce The Verge při rozebrání pouzdra narazila na jeden šroubek typu Torx T5. Samotná stránka s baterií do pouzdra ostatně zmiňuje použití „šroubováku a prstů“. Nejde o nic, kvůli čemu byste museli do servisu nebo pořizovat speciální vybavení, ale v případě pouzdra už nelze mluvit o opravě zcela bez nářadí.
Důležitá je také cena jednotlivých baterií. Uvedených 250 Kč (9,95 eura) platí za sadu dvou baterií do sluchátek. Baterie do nabíjecího pouzdra stojí více a Fairphone ve svých materiálech uvádí dvě různé částky: FAQ zmiňuje 12,95 eura, zatímco samostatná produktová stránka uvádí 16,95 eura. Ať už platí kterákoli z nich, stále jde o zlomek ceny nových sluchátek.
Ztratíte pecku? Nekupujete celý set
Tohle je možná nejpraktičtější rozdíl oproti běžným bezdrátovým sluchátkům. Fairphone prodává samostatně levou i pravou pecku za 44,95 eura, tedy přibližně 1 130 Kč za kus. Novou pecku stačí vložit do pouzdra, provést tovární reset a následně ji spárovat se stávající sadou. Pokud selže samotné pouzdro, jeho vnitřní část (case core) lze pořídit za 29,95 eura.
Pro srovnání: u Apple AirPods 5, kterým iFixit udělil za opravitelnost pouhé 2 body z 10, znamená ztráta jedné pecky nutnost koupit náhradní kus za cenu blížící se polovině hodnoty celé sady. A co výměna baterie? Tu Apple u AirPods běžným zákazníkům jednoduše nenabízí.
Fairphone navíc poskytuje na Fairbuds 2 tříletou záruku, přičemž na baterii se vztahuje záruka jednoletá. Produkt získal také nezávislou certifikaci LONGTIME®, která hodnotí konstrukční předpoklady pro dlouhou životnost výrobků.
Kde je koupíte a co zatím chybí
Fairphone doručuje do Česka přímo ze svého e-shopu. Doprava stojí 12,95 eura, takže celková cena při přímém nákupu vychází přibližně na 3 300 Kč. Na Heurece jsou Fairbuds 2 dostupné ve dvou českých obchodech za ceny od 3 370 do 4 052 Kč.
Náhradní díly Fairphone nabízí prostřednictvím vlastního obchodu. Dostupnost originálních dílů v české maloobchodní síti se nám ověřit nepodařilo. A právě tady je háček, který je fér zmínit: k polovině listopadu 2026 jsou stránky většiny náhradních dílů, včetně obou typů baterií, v oficiálním obchodě stále označené jako „coming soon“. Konstrukce tedy skutečně umožňuje snadné a cenově dostupné opravy, ne všechny náhradní díly jsou ale v tuto chvíli dostupné k okamžitému odeslání.
Jak si stojí proti konkurenci
Ve srovnání s AirPods 5 (od 129 dolarů) nabízejí Fairbuds 2 delší výdrž baterie, podporu kodeku LDAC a především možnost snadné opravy. Apple naopak boduje propracovanějším ekosystémem, prostorovým zvukem a funkcemi, jako je živý překlad. Proti Bose QuietComfort Earbuds jsou Fairbuds 2 výrazně levnější, Bose však nabízí až 9 hodin poslechu na jedno nabití sluchátek, bezdrátové nabíjení a vlastní technologii akustické kalibrace CustomTune.
Oproti první generaci z roku 2024 jsou Fairbuds 2 levnější (119 oproti 149 eurům), mají menší nabíjecí pouzdro, výrazně delší výdrž a podporují modernější kodeky. Přišly však o integrovaného hlasového asistenta.
Fairbuds 2 pravděpodobně nebudou nejlépe znějícími sluchátky ve své cenové kategorii. Nabízejí ale něco, co je u konkurence stále vzácné: za tři roky můžete sluchátko otevřít, vyměnit baterii za zhruba 250 Kč a používat ho dál. Právě to je jejich největší přednost.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík