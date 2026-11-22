Dne 5. listopadu 2026 oznámily americká agentura DARPA a Kalifornský technologický institut (Caltech) výsledek, na který kosmonautika čekala desítky let. Jejich demonstrátor ASTRA, který se dostal na oběžnou dráhu 30. března 2026 při misi SpaceX Transporter-16, autonomně sestavil třetí pole příhradové konstrukce budoucí reflektorové antény o průměru 1,4 metru a připevnil k němu reflexní fólii. Nešlo tedy o dokončenou velkou stavbu, ale o první skutečně sestavenou část budoucí konstrukce tohoto typu. Princip přitom fungoval přesně podle představ inženýrů. Robot odebíral standardizované díly ze zásobníků, spojoval nosníky v jednotlivých uzlech a postupně vytvářel opakující se konstrukční sekce. Následně přidával reflexní povrch z kaptonu. Autoři projektu přirovnávají celý postup ke stavebnicím K’Nex nebo Tinkertoy. Kus po kuse, spoj po spoji, bez lidského zásahu přímo na místě.
Proč je to skutečně „poprvé v historii“
Roboty ve vesmíru pracují už více než dvacet let. Sedmnáctimetrové robotické rameno Canadarm2 pomáhalo sestavovat Mezinárodní vesmírnou stanici, přesouvalo moduly o hmotnosti několika tun a dodnes asistuje astronautům při výstupech do volného prostoru. Canadarm2 je však univerzální manipulátor. Přesouvá již hotové, prefabrikované části na určená místa podle pokynů posádky nebo pozemního týmu. Montáž ISS se proto vždy neobešla bez kombinace robotické techniky a lidské práce.
ASTRA předvedla něco jiného. Nepřesouvala hotový modul, ale vzala jednotlivé trubky a spojovací prvky a přímo na montážní desce z nich sestavila novou konstrukci, která před startem neexistovala. To vše bez astronauta na palubě a bez ruční montáže. DARPA a Caltech proto hovoří o prvním autonomním sestavení konstrukce z jednotlivých dílů přímo na oběžné dráze. Jde o významný milník, zejména proto, že konkurenční projekt NASA OSAM-2, známý také jako Archinaut One, měl ve vesmíru kombinovat 3D tisk nosníků s rozkládáním solárního panelu. NASA jej však ukončila v roce 2023 ještě před uskutečněním letové demonstrace.
Jak stavba probíhala a kde končí „bez lidské pomoci“
Označení „bez lidské pomoci“ je přesné, pokud mluvíme o samotné fyzické montáži. Na oběžné dráze nebyl žádný člověk, který by robotovi podával jednotlivé díly nebo kontroloval spoje. ASTRA je relativně jednoduchý portálový robot pohybující se ve třech lineárních osách. Sama odebírala komponenty ze zásobníků, přesouvala je do správné polohy a sestavovala konstrukční pole na montážní desce.
Celá mise však nebyla plně autonomní. Pozemní tým Caltechu pod vedením profesora Sergia Pellegrina měl k dispozici sedm až osm komunikačních oken denně, každé trvalo přibližně patnáct minut. Během nich odesílal příkazy palubnímu počítači, stahoval fotografie a vyhodnocoval výsledky. Pokud se něco odchýlilo od plánu, inženýři připravili opravu na pozemním testovacím zařízení a při dalším komunikačním okně ji nahráli do robotu. Samotné montážní kroky však ASTRA prováděla samostatně, bez průběžného řízení joystickem.
Právě v tom spočívá zásadní rozdíl oproti Canadarm2. Ten může operátor řídit prakticky v reálném čase. ASTRA naopak dostala instrukce a následně jednotlivé úkony provedla sama.
Malá anténa, obrovský princip
Výsledek mise je zatím rozměrově skromný: třetí pole příhradové konstrukce, které je součástí antény o průměru 1,4 metru. DARPA však počítá s budoucími konstrukcemi o rozměrech stovek metrů až kilometrů. I stometrová konstrukce by byla přibližně sedmdesátkrát větší než dosud sestavená část. Kilometrová stavba by pak představovala zhruba sedmistonásobek její velikosti.
Skutečný průlom ale nespočívá v rozměrech, nýbrž v překonání jednoho z největších omezení kosmonautiky: velikosti aerodynamického krytu rakety. Dnes musí každý satelit, anténa nebo solární panel projít krytem nosné rakety a zároveň vydržet silné vibrace a přetížení během startu. To výrazně omezuje rozměry i konstrukční možnosti zařízení, která lze do vesmíru dopravit. Montáž přímo na oběžné dráze tento problém zásadně zmírňuje. Jednotlivé díly mohou být malé, standardizované a snadno stohovatelné. Teprve po dopravení do vesmíru z nich robot sestaví konstrukci, která by se do žádného běžného raketového krytu nevešla.
Caltech navíc ještě před startem demonstrátoru ASTRA zveřejnil koncepce, které stejný princip montáže využívají pro reflektory o rozměrech stovek metrů nebo pro stometrové primární zrcadlo kosmického teleskopu. Současná demonstrace tedy není izolovaným experimentem, ale součástí dlouhodobějšího výzkumného a vývojového plánu.
Pozoruhodné je také tempo vývoje. Od prvotního návrhu orbitální demonstrace po vypuštění funkčního prototypu uplynulo pouhých patnáct měsíců. V kosmickém průmyslu, kde příprava podobných misí běžně zabere několik let, jde o mimořádně rychlý postup.
Co to znamená pro budoucnost a pro Evropu
Montáž přímo na oběžné dráze otevírá cestu ke konstrukcím, které se dnes do raketových krytů obtížně umisťují. Patří mezi ně velké telekomunikační antény, rozsáhlá solární pole, orbitální sklady nebo obytné moduly. NASA i ESA se podobnými technologiemi dlouhodobě zabývají. Evropská kosmická agentura letos spustila kampaň LATTICE zaměřenou na autonomní stavbu, údržbu a recyklaci rozsáhlých kosmických konstrukcí. Jen několik dní po oznámení výsledků mise ASTRA, konkrétně 10. listopadu 2026, ESA ohlásila také první strukturu vytištěnou přímo ve volném vesmíru. Jde o další větev stejného technologického trendu, která místo skládání jednotlivých dílů využívá 3D tisk.
Česko se na projektu ASTRA přímo nepodílelo, v evropském kosmickém průmyslu však aktivní je. Brněnská společnost SAB Aerospace má kontrakt s ESA na projekt IOSLAB, zaměřený na experimenty se servisem satelitů na oběžné dráze. Jde o příbuznou technologickou oblast, která může v budoucnu těžit z podobného pokroku v robotice a autonomních systémech. Až začnou roboty na oběžné dráze běžně sestavovat antény nebo opravovat satelity, budou na tento vývoj moci navázat také české firmy a výzkumné instituce.
Kdy se ale dočkáme skutečně kilometrových konstrukcí? DARPA zatím žádný konkrétní termín neuvádí. NASA v současnosti zkoumá například možnosti teleskopů o průměru dvaceti metrů a padesátimetrových věží určených pro Měsíc. Konstrukce o rozměrech stovek metrů jsou realistickým tématem spíše pro třicátá léta, kilometrové stavby přijdou na řadu pravděpodobně ještě později. ASTRA představuje první krok. Malý, ale skutečný a funkční.
Přibližně 1 300 kilometrů nad Zemí nyní obíhá zařízení velikosti kufru, v němž robot z jednotlivých trubek a spojek sestavil část antény. Na první pohled jde o nepatrný výsledek. Jenže každá velká stavba někdy začala prvním spojeným dílem.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík