Rasismus v obchodě i boj o bydlení. Studentská hra upozorňuje na trápení Romů

V Brně vznikla nová edukativní hra, která pomáhá rozumět diskriminaci. Hráči nahlédnou do životů lidí, kteří se setkávají s protiromskou diskriminací, sociálním vyloučením a rasovými předsudky v současné české společnosti. Vývojáři vycházeli z reálných zkušeností komunity. Projekt cílí na porozumění a posilování solidarity.
Herní titul
Andre miri cipa ( V mojí kůži, pozn. redakce) vznikl v Centru výzkumu Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (FaVU). Hra je určena především žákům a žákyním 8. a 9. tříd základních škol. Od čtvrtka 22. října bude zdarma dostupná na Steamu, od 29. října si ji zahrají i uživatelé mobilních telefonů. Příběhy skutečných lidí
Legenda o magickém zrcadle Romano Gendalos propojuje tři herní kapitoly. Toto zrcadlo ukazuje výjevy z utopické budoucnosti, v níž rasismus a diskriminace existují jen ve vzpomínkách.
Hráči si postupně projdou příběhy mladých Romů a Romek, kteří se setkávají s předsudky v každodenních situacích. Vanessu někteří lidé odsuzují kvůli osobitému stylu oblékání, Robin se setká s rasisty při běžném nákupu v samoobsluze a rodina Marie se marně snaží najít domov. Do těžké situace je staví diskriminace na trhu s bydlením.
Největším předsudkům čelí střední třída Romů
Příběhy jednotlivých postav přitom vycházejí z výpovědí lidí, kteří se zapojili do výzkumu.
„Mladí lidé řeší podobné problémy a témata bez ohledu na svou etnicitu či barvu pleti. Rozdíly jsou většinou mnohem více spojené se sociální třídou. Paradoxně střední třída Romů, která se častěji začleňuje do života většinové společnosti, je vystavována mnohem větším předsudkům, stereotypnímu odsuzování a nedůvěře, přestože žije materiálně i kulturně způsobem velmi podobným tomu většinovému,“ řekla sociální antropoložka Irena Kašparová z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
Cílem hry je podle autorů nabídnout mladým lidem srozumitelný, citlivý a zároveň atraktivní způsob, jak lépe porozumět tématům diskriminace, nerovnosti a sociálního vyloučení. Hratelný formát je přitom může oslovit i v případě, že je téma výrazněji nezajímá.
Využití přímo ve výuce
Herní titul je určen pro vzdělávání na druhém stupni základních škol, zejména v hodinách občanské výchovy, dějepisu a českého jazyka. Jednotlivé kapitoly jsou navrženy tak, aby jejich hraní včetně následné reflexe bylo možné zařadit do jedné vyučovací hodiny.
Součástí projektu je také metodika pro vyučující. „
Nabídne doporučené postupy pro práci s hrou ve výuce, návrhy reflexe i encyklopedii klíčových pojmů, které zasazují zkušenosti jednotlivých postav do širšího kontextu společenských věd a moderních dějin,“ uvedl pedagog a spoluautor metodiky Vladimír Holík. Porozumění a solidarita
„Projekt vývoje hry usiluje o překonávání protiromské diskriminace, vzájemné porozumění a posilování solidarity – nejen mezi žáky a žákyněmi, ale také u široké veřejnosti, která se s hrou setká. Proto bude hra volně dostupná i mimo školní prostředí,“ uvedla designérka a hlavní řešitelka projektu Martina Růžičková z FaVU.
Za vizuální identitou hry stojí romský umělec
Denis Kozerawski. „ Význam této hry mi život potvrzuje každý den. Je nutné o těchto příbězích neustále mluvit, abychom jako společnost dokázali fungovat bez bariér a předsudků," okomentoval.