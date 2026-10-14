Není to tebou, je to námi. Silničáři napsali Brnu omluvu za dopravní peklo

Není to tebou, je to námi. Silničáři napsali Brnu omluvu za dopravní pekloPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Není to tebou, je to námi. Silničáři napsali Brnu omluvu za dopravní pekloZdroj: Anna Pospíšilová
Článek byl publikován 14.10.2026 17:00
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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