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Není to tebou, je to námi. Silničáři napsali Brnu omluvu za dopravní peklo

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Ranní kolony, zpožděná MHD a nervózní řidiči. Uzavírka Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky komplikuje dopravu v Brně už třetím dnem. Řidičům dochází trpělivost, Ředitelství silnic a dálnic se za omezení omlouvá otevřeným dopisem.
Není to tebou, je to námi. Silničáři napsali Brnu omluvu za dopravní peklo

Není to tebou, je to námi. Silničáři napsali Brnu omluvu za dopravní peklo

Zdroj: Anna Pospíšilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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