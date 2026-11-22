Zahrada je součástí obřího palácového komplexu, který si nechal jako reprezentativní pražské sídlo postavit vrchní velitel císařských vojsk za třicetileté války Albrecht z Valdštejna, jeden z nejmocnějších mužů své doby. Jako mladík navštívil při své kavalírské jízdě Itálii a zdejší šlechtické rezidence mu učarovaly a staly se později inspirací pro pražský palác. Jeho představy zpracoval v návrhu budov i zahrady italský architekt Giovanni Battista Pieroni.
Prostor zahrady je ohraničen palácovými budovami a rozdělen na několik částí. Během staletí se její vzhled měnil, ale rekonstrukce ve 20. století se snažily o navrácení původní podoby.
Kruhová nádrž s ostrůvkem je domovem okrasných ryb a oblíbily si ji i kachny a vodní slípky. V jejím středu bojuje bronzový Herkules se saní.
Úžasné bronzové sochy, sousoší a kašny vytvořil nizozemský sochař Adrian de Vries, který pracoval již pro císaře Rudolfa II. Plastiky, které dnes můžeme v zahradě obdivovat, jsou bohužel jen kopie z let 1912 - 1918. Za originály byste se museli vypravit ke královskému paláci v Drottningholmu, kam se dostaly jako kořist švédských vojsk z třicetileté války. Výzdoba je doplněna pískovcovými sochami různých autorů z valdštejnských sbírek.
Geometricky vysazené živé ploty vytvářejí síť uliček, které poskytují za horkých dní stín a skrývají zákoutí s malými fontánkami a vodotrysky. Často se tu můžete setkat s místními pávy.
Pozoruhodná je rozsáhlá krápníková stěna. Díváte-li se pozorně, najdete na ní vyobrazení různých živočichů či pitvorné obličeje. Ke stěně přiléhá ptačí voliéra a umělá jeskyně, tzv. grotta.
Zahradě dominuje monumentální Sala terrena zdobená štuky a množstvím fresek s antickými motivy. Z paláce se na ni vstupuje po točitém schodišti.
Prostor před Sala terrenou zdobí bronzová fontána s kopií sochy Venuše s Amorem a delfínem od Benedikta Wurzelbauera z r. 1599. Originál sochy byl také součástí švédské válečné kořisti, ale posléze byl navrácen do Čech a je nyní umístěn v Obrazárně Pražského hradu.
Kolem fontány jsou rozestavěny řady lavic pro diváky, kteří se zúčastní koncertů a dalších kulturních akcí.
Valdštejnský palác je v současnosti sídlem Senátu Parlamentu České republiky. Jízdárnu využívá Národní galerie k příležitostným výstavám. Zahrada je přístupná veřejnosti, ale pouze v období od dubna do října.
Nyní je tedy zahrada na zimu uzavřena. Zvu vás tedy alespoň na prohlídku fotografií, které jsem při své procházce zahradou pořídila. Prohlédnout si je můžete v přiložené galerii.
Při psaní jsem nahlížela do těchto zdrojů:
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/valdstejnska-zahrada
https://www.npu.cz/cs/hrady-a-zamky/tipy-na-vylet/17887-valdstejnska-zahrada
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vald%C5%A1tejnsk%C3%A1_zahrada
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adrian_de_Vries