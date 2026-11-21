Brněnský nováček navázal na 10 dní starou výhru 2:1 se Severočechy v osmifinále domácího poháru, zvítězil teprve ve druhém z posledních devíti kol a v neúplné tabulce mu patří stále 14. místo. Jablonec nevyhrál v lize potřetí za sebou a zůstal sedmý.
V prvních minutách si domácí vybojovali sérii tří rohových kopů, ale žádné větší nebezpečí z nich pro branku Mihelaka nevzniklo. Iniciativu pak převzali Severočeši. V osmé minutě vybojoval míč u brankové čáry Sláma, jenže Cedidla byl před brankou obsazený a do koncovky se nedostal.
Silnou stránkou Artisu jsou brejky, tuto přednost uplatnil ve 12. minutě po přihrávce Papalelého Adediran, slovinský brankář však jeho tutovku včasným vyběhnutím zlikvidoval.
V 16. minutě přestřelil ve slibné pozici Chramosta a krátce poté udeřili domácí. Pospíšil poslal zprava centr na úroveň malého vápna, odkud ho hlavou poslal do sítě Sarapata. Devatenáctiletý polský mladík, který hostuje v Artisu z FC Kodaň, vstřelil svůj první ligový gól v české nejvyšší soutěži.
Další velkou šanci měl Artis opět po brejku ve 26. minutě, kdy Sarapatův centr jen prosvištěl v těsné blízkosti jablonecké branky. Brněnský nováček svoji herní pohodu přesto korunoval druhým zásahem. Centr Komlejnovice přistál na hlavě Papalelého a míč se od břevna odrazil za brankovou čáru. Kapverdský útočník skóroval podruhé v ligové sezoně.
Trenér Kozel reagoval na nepříznivý vývoj dvojím střídáním, ale než se Hollý a Alioum stačili zapojit výrazněji do hry, inkasoval Jablonec potřetí. Standardní situaci zleva kopl Preisler ideálně na hlavu Adedirana, který z malého vápna bezpečně rozvlnil síť. Nigerijský útočník je se čtyřmi trefami nejlepším střelcem Artisu v ročníku nejvyšší soutěže.
V 51. minutě se Alioum propracoval do dosud největší šance, ale zblízka Kašíka neprostřelil. Jablonec tím nicméně odstartoval ofenzivu ve snaze o malý zázrak v podobě zlikvidování tříbrankového manka. Jeho tlak narážel na organizovanou obranu Artisu, který nebyl tak aktivní směrem dopředu. O to více se zaměřoval na pečlivost a bezchybnost před Kašíkem.
V 69. minutě vypálil s tečí těsně nad Kuol, po rohu lapil hlavičku Jawa Kašík. V 75. minutě využil Alioum nedorozumění Kašíka s Komljenovicem a pohodlně zasunul míč do prázdné branky. Kamerunský fotbalista se prosadil podruhé v ligové sezoně. Artis má s 29 inkasovanými brankami nejhorší ofenzivu soutěže.
Další drama už ale Brňané svoji aktivitou nepřipustili a dovedli duel v premiérovém ligovém souboji se Severočechy ke třem bodům. Jablonec venku v lize prohrál po dvou vítězstvích.
Artis Brno - FK Jablonec 3:1 (3:0)
Branky: 18. Sarapata, 29. Papalelé, 41. Adediran - 75. Alioum. Rozhodčí: Trska - Dohnal, Dorotík - Rouček (video). ŽK: Boháč, Šimek - Růsek, Nebyla, Alioum. Diváci: 1284.
Sestavy:
Artis: Kašík - Komljenovic, Plechatý, Pojezný, Preisler - Pospíšil (71. Labík), Boháč - Alégué, Sarapata (88.Šimek), Papalelé (73. Fomba) - Adediran (88. Carlén). Trenér: Nádvorník.
Jablonec: Mihelak - Cedidla, Tekijaški, Novák (46. Kuol) - Čanturišvili, Sedláček, Nebyla (79. Zorvan), Sláma - Suchan (34. Hollý) - Růsek (60. Jawo), Chramosta (34. Alioum). Trenér: Kozel.