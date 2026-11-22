Vánoční strom na Staromáku ozdobí obří světelná mašle. Novinka poslouží i jako fotokoutek
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Vánoční strom na Staromáku ozdobí obří světelná mašle. Novinka poslouží i jako fotokoutekZdroj: THMP
Článek byl publikován 22.11.2026 07:33
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