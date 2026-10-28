Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Prezident ocenil brněnského policejního potápěče, který zemřel v Dalešické přehradě

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Brněnský policejní potápěč Lukáš Grábl, který v únoru zahynul při služebním výcviku na Dalešické přehradě, získal státní vyznamenání in memoriam. Prezident Petr Pavel mu udělil medaili Za zásluhy v oblasti bezpečnosti státu a občanů.
Prezident ocenil brněnského policejního potápěče, který zemřel v Dalešické přehradě

Prezident ocenil brněnského policejního potápěče, který zemřel v Dalešické přehradě

Zdroj: Frettie via Wikimedia Commons, parte Lukáše Grábla
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 21:04

Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Brněnská spisovatelka Kateřina Tučková získala státní vyznamenání
Brněnská spisovatelka Kateřina Tučková získala státní vyznamenání
Kometa ztratila dvoubrankové vedení. Třinec rozhodl v prodloužení
Kometa ztratila dvoubrankové vedení. Třinec rozhodl v prodloužení

Hokejisté Komety Brno podlehli v 15. kole extraligy Třinci 3:4 v prodloužení. Přestože si domácí...

U piva rozhoduje už první lok. Brňané nehodnotí jen chuť, ale i pěnu a sklenici
U piva rozhoduje už první lok. Brňané nehodnotí jen chuť, ale i pěnu a sklenici

Čtyřměsíční průzkum pivovaru Starobrno ve dvaceti provozovnách v Brně ukázal, že hosté si často udělají...

Českou hymnu upravili po svém. Mladí hudebníci chtějí oslovit vrstevníky
Českou hymnu upravili po svém. Mladí hudebníci chtějí oslovit vrstevníky

Nenašli verzi české hymny s cimbálem, připravili proto vlastní verzi. Mladí hudebníci z Brna a okolí se...

Babiše do koše, Večerníčka na Hrad. Studenti v Brně protestují za nezávislá média
Babiše do koše, Večerníčka na Hrad. Studenti v Brně protestují za nezávislá média

Brněnské náměstí Svobody hostí protest na podporu České televize a Českého rozhlasu. Akci svolal Výbor...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.