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Jednoho muže ubodala 158 ranami, druhého shodila z mostu. Útočnici hrozí doživotí

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Dennívýzva
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Žena podle obžaloby loni v Jevišovicích ubodala známého nejméně 158 ranami nožem. U soudu uvedla, že ji k útoku navedla imaginární kamarádka. Obžaloba ji viní také z pokusu o vraždu muže, kterého měla o několik měsíců dříve shodit z mostu.
Jednoho muže ubodala 158 ranami, druhého shodila z mostu. Útočnici hrozí doživotí

Jednoho muže ubodala 158 ranami, druhého shodila z mostu. Útočnici hrozí doživotí

Zdroj: Anna Pospíšilová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 11:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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