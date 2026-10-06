Jednoho muže ubodala 158 ranami, druhého shodila z mostu. Útočnici hrozí doživotí

Imaginární kamarádka
Více než 150 ran kuchyňským nožem. Krajský soud v Brně dnes začal projednávat loňskou vraždu v Jevišovicích na Znojemsku. Podle obžaloby žena v pokoji místní ubytovny napadla známého a zasadila mu nejméně 158 bodných a řezných ran. Muž útok nepřežil. Obžalovaná u soudu uvedla, že ji k činu navedla imaginární kamarádka.
Obžalovaná u soudu popsala, že se se zavražděným znali zhruba tři až čtyři měsíce. V den útoku se podle jejích slov potkali v parku, odkud ji pozval k sobě do bytu. Tam si měli pouštět hudbu a popíjet pivo se slivovicí.
Útok při sexuálních hrátkách
Následně obžalovaná začala muži poskytovat orální sex, při kterém mu zakryla hlavu dekou. Právě v ten moment podle ženy přišel impuls od její imaginární kamarádky, která ji měla navést k útoku. Nůž, kterým muže zabila, našla u něj v bytě.
„Bodala jsem ho do stehna, krku, tváře a hlavy. Nepamatuji si, že bych ho bodla tolikrát a nevím, jak dlouho to trvalo. Přišlo mi to jako chvíle. Bylo to hrozné, omlouvala jsem se mu,“ popsala u soudu a vyjádřila lítost.
Obžalovaná poté ubodaného muže zamkla v pokoji, klíče si vzala s sebou a odešla. „Věděla jsem, že je pozdě volat sanitku. Volala jsem na policii, že jsem zabila člověka a že se jdu zabít na skálu,“ přiznala. Na místě pak zasahoval policejní vyjednavač.
Vypovídal také znalec z oboru soudního lékařství, který provedl pitvu oběti. Podle něj muž neměl po útoku žádnou šanci na přežití. Znalec zároveň uvedl, že přesný počet ran nelze vzhledem k jejich množství určit, číslo uvedené v obžalobě je proto pouze odhadem.
Známého shodila z mostu
Podle obžaloby přitom nešlo o první útok. Už loni v červnu měla žena pod záminkou pořízení společné fotografie přimět jiného muže, aby si s ní sedl na zábradlí mostu. Následně ho shodila z několikametrové výšky. Muž pád přežil, utrpěl však vícečetná zranění.
Obžalovaná uvedla, že si nepamatuje, že by muže strčila, řekla, že mu ale nadzvedla nohy. „Chvíli trvalo, než spadnul, protože se držel. Sexuálně mě vzrušují výšky a když spadl, byla jsem vzrušená ještě víc,“ popsala. Doplnila, že ji k činu opět navedla imaginární kamarádka.
Žena měla raněného muže následně ještě fyzicky napadnout, když ležel na kamenech pod mostem. Následně mu ale zavolala záchranku a poslala omluvný dopis, osobně se mu znovu omluvila dnes u soudu. Její jednání státní zástupkyně kvalifikovala jako pokus o vraždu.
Za vraždu s rozmyslem a zvlášť surovým způsobem a pokus o vraždu jí hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest včetně doživotí. Ve vazbě je od loňska. Hlavní líčení bude pokračovat ve středu.