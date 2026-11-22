Starobní důchod nemusí být jediným příjmem, na který mají senioři nárok. V některých případech může domácnosti utéct i několik tisíc korun měsíčně jen proto, že si o podporu nepožádá.
Mnoho lidí odchází do důchodu s pocitem, že jejich jediným pravidelným příjmem bude starobní penze a se vším ostatním si musí poradit sami. Jenže stát nabízí seniorům celou řadu dalších forem pomoci. Některé se týkají bydlení, jiné zdravotního stavu, péče nebo každodenních výdajů. Na In-Lifestyle jsme se proto podívali na to, na co mají čeští senioři skutečně nárok, jaké příspěvky mohou využít a kde o ně požádat. Možná budete překvapeni, kolik možností existuje, podobně jako někteří námi oslovení senioři.
Důchod není jediná pomoc. Stát přispívá na bydlení, péči i zdravotní pomůcky
Základem finančního zabezpečení seniorů je samozřejmě starobní důchod. Nárok na něj vzniká po dosažení stanoveného důchodového věku a získání potřebné doby důchodového pojištění. Kromě řádného starobního důchodu existuje také možnost předčasného odchodu do penze, ten je však spojen s trvalým krácením důchodu. Lidé, kteří ovdověli, mohou za splnění zákonných podmínek získat také vdovský nebo vdovecký důchod. Ten se může za určitých okolností vyplácet souběžně se starobním důchodem. Žádosti a informace o jednotlivých typech důchodů vyřizuje
Česká správa sociálního zabezpečení.
Méně známou možností je dávka státní sociální pomoci, která od října 2025 nahradila mimo jiné původní příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení. Pomoci může také starším lidem, kterým po zaplacení nájmu, energií a dalších nezbytných výdajů nezbývá dostatek peněz na běžný život. Posuzuje se příjem a majetek domácnosti i její náklady na bydlení. Důležité je, že lidé starší 68 let a příjemci starobního důchodu patří mezi takzvané zranitelné osoby. Nemusí tedy splňovat podmínku pracovní aktivity, která se jinak u některých žadatelů vyžaduje. O dávku lze požádat prostřednictvím Klientské zóny Jenda nebo osobně na Úřadu práce ČR.
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Velmi důležitou pomocí je také příspěvek na péči. Ten je určen lidem, kteří kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládají některé běžné životní potřeby bez pomoci druhých. Může jít například o oblékání, hygienu, přípravu jídla, pohyb nebo péči o domácnost. Nejde přitom pouze o seniory v domovech důchodců. O příspěvek mohou požádat také lidé, kteří zůstávají doma a potřebují pomoc rodiny, pečovatelky nebo sociální služby. Výše podpory závisí na stupni závislosti a od ledna 2026 se u dospělých pohybuje od 1 300 do 27 000 korun měsíčně. Žádost přijímá Úřad práce.
Zdravotní omezení mohou přinést další peníze. Senioři mají nárok i na výhody v dopravě
Pokud senior trpí vážnějšími problémy s pohybem nebo orientací, neměl by přehlédnout možnost získání průkazu osoby se zdravotním postižením. Existují tři varianty: TP, ZTP a ZTP/P. Jejich přiznání se neodvíjí od věku, ale od skutečného zdravotního omezení. Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mohou například využívat bezplatnou místní veřejnou dopravu a mají nárok na 75procentní slevu ve vnitrostátních vlacích a pravidelných autobusových spojích. U průkazu ZTP/P se navíc vztahuje bezplatná přeprava na průvodce. S průkazem ZTP nebo ZTP/P mohou souviset také další výhody, například sleva na vstupném, ta však závisí na rozhodnutí pořadatele.
Na průkaz ZTP nebo ZTP/P může za splnění podmínek navazovat také příspěvek na mobilitu. Ten pomáhá s pravidelnými výdaji za dopravu lidem, kteří se kvůli zdravotnímu omezení musí opakovaně dopravovat nebo je někdo vozí. Další možností je jednorázový příspěvek na zvláštní pomůcku. Ten může dle
MPSV pomoci například při pořízení schodolezu, schodišťové sedačky, úpravě bytu nebo některých dalších pomůcek usnadňujících každodenní život. Nárok se posuzuje podle konkrétního zdravotního stavu a druhu pomůcky. Všechny tyto žádosti vyřizuje Úřad práce ČR. Foto: Magnific, starý muž, ilustrační foto
Pozornost si zaslouží také výdaje za léky. Senioři mají dle
Ministersva zdravotnictví nižší roční ochranný limit na započitatelné doplatky za léky na předpis. U lidí ve věku 65 až 69 let činí 1 000 korun, od 70 let pak pouze 500 korun. Jakmile pacient limit vyčerpá, započitatelné doplatky za další léky už v lékárně nehradí. Pozor ale na to, že se do limitu nezapočítávají úplně všechny doplatky a například volně prodejné přípravky do něj nespadají. Výši limitu sleduje systém eRecept a lidé si ji mohou ověřit také u své zdravotní pojišťovny.
A co na možnosti státní pomoci říkají sami lidé? V rámci ankety před prodejnou Kaufland jsme se jich ptali, zda nějaké příspěvky využívají a jestli vůbec vědí, na co mají v důchodu nárok.
„
Já mám jen důchod a o žádné příspěvky jsem se nikdy nezajímala. Nevím, jestli na něco dalšího mám nárok, ale žiju skromně a vystačím si tak.“ – Lenka S.
„
Pobírám příspěvek na bydlení, respektive teď už tu novou dávku. Bez toho bychom s manželem měli opravdický problém všechno zaplatit.“ – Iveta M.
„
Manžel je nemocný a má příspěvek na péči. Dřív jsme vůbec netušili, že na něco takového máme nárok.“ – Marika L.
„
O příspěvcích vím jen z televize. Všechno je dnes tak složité, že se mi ani nechce zjišťovat, co bych musela vyplňovat. Chodit po úřadech je pro mě hrůza hrůz.“ – Libuše K.
„
Mám průkaz ZTP a díky němu alespoň ušetřím za dopravu. Nic dalšího jsem ani nehledal.“ – Jiří S.
„
Děti mi občas pomůžou s nákupem nebo zaplatí nějaký větší výdaj. Netuším, že bych mohla žádat stát o nějaké peníze na některé pomůcky.“ – Ladislava T.
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Myslím si, že by měl stát důchodcům informace o takových věcech víc připomínat. Člověk se o nich kolikrát dozví až ve chvíli, kdy už se dostane do problémů.“ – Libor S.
Pokud si nejste jistí, zda se některá z uvedených možností týká vás nebo vašich rodičů, vyplatí se obrátit na nejbližší pobočku Úřadu práce nebo Českou správu sociálního zabezpečení. Pracovníci mohou pomoci zjistit, na jakou podporu má konkrétní člověk nárok a jak o ni požádat. Není totiž důvod automaticky spoléhat na finanční pomoc dětí, pokud v určitých životních situacích může pomoci také stát.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
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Než požádáte o pomoc děti: Senioři mohou od státu získat tisíce korun navíc, nabízí řadu příspěvků a výhod byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.