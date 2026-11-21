Brněnský strom na cestách. Vánoční jedličku dotáhne koňské spřežení
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Brněnský strom na cestách. Vánoční jedličku dotáhne koňské spřeženíZdroj: Michal Růžička
Článek byl publikován 21.11.2026 15:30
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