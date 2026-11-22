Zastupitelstvo se měsíc po volbách rozpadlo. Lidé na Semilsku půjdou znovu k urnám
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Zastupitelstvo se měsíc po volbách rozpadlo. Lidé na Semilsku půjdou znovu k urnámZdroj: Petr Bezděk
Článek byl publikován 22.11.2026 08:01
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