Pohyb zasněženou krajinou bez náročného lyžování, běžek nebo sněžnic. To slibují nové elektrické lyže SNOMO od švýcarské společnosti e-Outdoor. Jejich princip spočívá v malém elektromotoru umístěném přímo pod botou, který prostřednictvím speciálního pásu pomáhá uživateli pohybovat se vpřed.
Na rozdíl od klasických lyží nebo běžek jsou SNOMO výrazně kratší a stabilnější. Jsou určené především pro rovnější a mírně zvlněný terén, například zasněžené lesní cesty, zamrzlá jezera nebo horská údolí. Výrobce počítá i s lidmi, kteří nikdy nestáli na lyžích a nemají zvláštní fyzickou kondici.
Společnost E-Outdoor už loni debutovala se svým elektrickým pohonem pro skialpinismus E-SKIMO, kde motorové jednotky pomáhají při výstupu do kopce, na vrcholu se sundají a lyžař pokračuje dolů jako na běžných lyžích. SNOMO je jejich druhý produkt. V tomto případě se jedná o krátké elektrické lyže s trvale zabudovaným pohonem určené pro pohyb po rovině a mírně zvlněném terénu, zejména pro zimní turistiku a nelyžaře.
O pohon se stará elektromotor napojený na pogumovaný pás s výstupky, který se nachází pod patou. Při pohybu zabírá do sněhu a vytváří dopřednou sílu. Jakmile se uživatel zastaví, elektrická podpora se automaticky utlumí. Celý systém je integrován přímo do lyže, takže není potřeba žádné další zařízení nebo složitá montáž.
Výkon se ovládá jednoduchým tlačítkem na rukojeti jedné z lyžařských holí. Jeho stisknutím lze elektrickou pomoc zvýšit nebo snížit. Uživatel přitom nemusí sundávat rukavice. Energii dodává odnímatelná baterie umístěná v přední části lyže, kterou lze po jízdě jednoduše vyjmout a nabít v interiéru.
Podle výrobce vydrží baterie přibližně tři hodiny provozu. Za tuto dobu lze při pohodovém tempu urazit zhruba 8 až 12 kilometrů. Jedna dvojice lyží váží přibližně 12 kilogramů. K jejich používání navíc nejsou potřeba speciální lyžařské boty. Upevnění tvoří dva jednoduché popruhy, které drží běžnou zimní obuv.
SNOMO se zatím nechystají do běžného maloobchodního prodeje. Švýcarská firma chce od zimní sezony 2026/2027 nabídnout první omezené flotily především horským střediskům, hotelům a provozovatelům turistických aktivit.
René Pajurek
zdroj: E-Outdoor