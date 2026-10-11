Je po volbách. Kdo ovládl okresní města na jižní Moravě?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Je po volbách. Kdo ovládl okresní města na jižní Moravě?Zdroj: Nicolas Rosier
Článek byl publikován 11.10.2026 08:00
Někteří Jihomoravané letos vybírali také své se senátory. Ve Vyškově již mají jasno, mandát již v prvním...
Vítězství v brněnských volbách si připsal kohoutovický starosta Jakub Hruška jeho tým složený z lidovců i...
Řidič Tesly Cybertruck se na Blanensku pustil do riskantního předjíždění, které skončilo střetem se Škodou...
Fotbalisté Jablonce zvítězili v 10. kole první ligy v Brně nad Zbrojovkou 1:0 a vítězně se naladili na...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →